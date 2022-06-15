海軍阿信梅家樹 國艦國造成敗掌舵者

梅家樹（國防部提供）

2022/06/15 05:30

記者涂鉅旻／特稿

總統核定四位高階將領人事異動案，原任副參謀總長執行官的梅家樹上將接任海軍司令。梅為水面艦軍官出身，具備深厚的海軍軍備素養，並曾擔任軍備局長、國防部常務次長、海軍副司令等要職，豐富的經驗與圓融的待人處事方式，不僅將成我國捍衛海疆的第一把手，更將是「國艦國造」成敗與否的關鍵掌舵者。

梅家樹曾擔任成功級巡防艦、基隆級驅逐艦的上校艦長、少將戰隊長與艦隊長，以及海軍戰系工廠少將廠長等要職。曾與梅共事過的軍官評價，梅具有足夠的專業素養，行事開明、身段柔軟，遭遇事情勇於承擔。例如在海軍參謀長任內的雄三飛彈誤射案、軍備局長任內的獵雷艦案，以及海軍副司令任內的敦睦艦隊染疫案，雖非其主導工作，仍親上火線說明原委、接受外界層層檢視，甚至放低姿態道歉，私下亦沒有怨言。

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由於我國即將邁入「國艦國造」高峰期，包括沱江級巡邏艦後續艦、玉山號兩棲船塢運輸艦陸續交付，國造潛艦、新型救難艦也須嚴密緊盯關鍵節點。此外，面對共軍頻繁於台海周邊偵巡、演訓，海軍如何妥善調派兵力、確保既有戰力不墜，並尋求新一代中、大型作戰艦難產的解決方案，都有賴他發揮領導長才破浪前行。

鄭榮豐 飛官出身

另外，副參謀總長鄭榮豐中將晉任上將執行官。鄭為飛官出身，曾為幻象二○○○戰機的種子教官，亦有台大政治研究所碩士學位。官員表示，鄭的語言能力優異，且其學經歷都十分完整，幾乎把空軍司令部與國防部、參謀本部的重要職務都當過一輪，晉任上將並不讓人意外。

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