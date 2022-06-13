柯文哲擬民調決定參選黨籍？ 黃珊珊不耐：空穴來風

2022/06/13 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕親民黨籍的台北市副市長黃珊珊，是否改披台灣民眾黨戰袍出征下屆台北市長，不僅外界關注、民眾黨內也多有意見；過去曾稱不強迫黃珊珊入黨的台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，傳將採民調弭平黨內不滿聲浪。對此，黃珊珊昨不耐表示，自己不知道此事，也希望大家不要再討論空穴來風的議題。

被視為柯文哲接班人的黃珊珊目前仍為親民黨籍，但民眾黨內對於黃不入黨或以無黨籍參選多有不滿，而柯文哲過去屢對外宣稱不會強迫黃珊珊入黨；黃珊珊前天也說，是否入黨從不是壓力，不應只狹隘地只想政黨利益，應將民眾利益放在黨意之前。

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而今傳出，柯文哲為弭平黨內不滿，擬於七月透過民調決定黃珊珊黨籍問題；對此，黃昨受訪時不耐表示「我都不知道的事，來問我很奇怪」，並強調一切都是空穴來風，她有自己的步調，對於敏感黨籍問題不予回應。

但國民黨北市議員參選人詹為元開轟黃珊珊發言「狗屁不通」，質疑黃若真心如其所言，則一開始就應該以無黨從政，然過去卻參加新黨、親民黨，也曾在立委選舉時與蔡英文總統及民進黨合作，大酸黃珊珊一到選舉就「跳船換黨」，只想透過政黨來成就自身利益。

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