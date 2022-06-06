羅智強喊話補正程序正義 張善政不回應

獲國民黨徵召提名參選桃園市長的張善政，對於羅智強喊話補足程序正義一事低調不回應。（記者李容萍攝）

2022/06/06 05:30

〔記者魏瑾筠、李容萍／桃園報導〕前台北市議員羅智強昨獻策，請獲得國民黨桃園市長提名的前行政院長張善政「補正程序正義」，向黨中央要求辦桃園市長初選。對此，張善政昨表示「謝謝關心、不回應」。

羅智強認為，黨中央粗暴的提名作法無法讓國民黨支持者認同，這是張善政最致命的「正當性破口」，張卻沉默不語，張應向黨中央要求辦黨內初選，補足程序正義。但對於羅的獻策，張善政僅透過幕僚表示「謝謝關心」、不回應此議題，將繼續努力拜會地方，向打造新桃園、改變桃園、改變台灣的方向前進。

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張善政昨天凌晨也於臉書發表近六百字貼文，對徵召過程溝通不夠周延再度致歉，並向早已備戰參選桃園市長的黨籍立委呂玉玲、前台北市議員羅智強喊話，「盼兩人貢獻卓越智慧，扮演建設新桃園過程中不可或缺的關鍵要角」。

國民黨中央上月中旬突襲徵召張善政參選桃園市長，至今仍餘波盪漾，呂玉玲與張善政至今仍未碰面、化解芥蒂。

張善政昨天凌晨在臉書發文，一一向呂玉玲、羅智強、桃園市議會議長邱奕勝表達謝意。

張善政表示，他接受國民黨徵召是經過深思熟慮做出的決定，「一旦承諾，自應全力以赴」，並表示他已得到邱議長諒解，羅智強也表示願意共同為桃園打拚，而呂玉玲是非常大器的政治家。

張善政指出，經過這一段時間的奔波拜會，他感受到巿民對他的善意與熱情，期待自己能為桃園帶來更國際化、科技力與人文關懷的深化。

張表示，桃園市長鄭文燦對桃園市政用力很深，年底的選舉必然是一場硬仗，有了呂玉玲、羅智強、邱奕勝三人的幫忙，再加上立委魯明哲、萬美玲及國民黨在地議員、基層村里長，桃園市民必定會给他們一個改變的機會，將桃園建設成科技與人文相輔相成的「新桃園」。

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