羅智強喊話 要張善政補正程序正義

前台北市議員羅智強昨表示，只要張善政願意補正程序正義，他願意立刻退出桃園市長選舉，專心當個抬轎者。（記者李容萍攝）

2022/06/06 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕前台北市議員羅智強爭取國民黨桃園市長提名失利，昨天建議只要獲得提名的前行政院長張善政「補正程序正義」，向黨中央要求辦理初選，自己會立即宣布退出桃園市長選舉，專心抬轎。

向黨中央要求辦理初選

同樣爭取提名失利的國民黨立委呂玉玲昨天重申，看到黨內再爆選策會徵召黨籍立委徐志榮參選苗栗縣長之亂，讓她心有戚戚焉，對於努力爭取提名卻希望落空，這種痛只有當事人才知道。她認為，黨中央應該要遵照選舉的程序、要有機制、要事先溝通、尊重地方，提名人選才能獲得大家支持，拚得最後勝選。

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黨內人士緩頰說，國民黨年底的直轄市長及縣市長選舉提名特別辦法明定，由選策會徵詢協調提出建議人選，經提名小組同意後提中常會通過提名，張由黨主席徵召、中常會通過正式提名，程序完備，沒有程序正義的問題，希望羅以大局為重。

羅智強昨天從桃園市新屋區出發繼續「祈福走桃園」，直說「沒有公正，何來善政？」他說，許多國民黨支持者對黨中央粗暴的提名作法無法認同，這將是張善政最致命的「正當性破口」，但是張卻沉默不語。

羅智強表示，如果國民黨真的想要贏，就要補正程序正義，張善政要有信心，並與所有想要參選桃園市長的同志一起比初選民調、公平競爭，讓大家心服口服，有如此的魄力與決心，在桃園才有贏的機會。對於張善政訴求團結、大局為重，羅也認為團結是要團在程序正義、讓人民尊敬的信念之下，沒有程序正義的起手式，民進黨也不會放過攻擊。

他舉例，二○一六年國民黨在「換柱」之後，朱立倫訴求無理念的團結，結果人民買單了嗎？

對於被問及在臉書抨擊朱立倫「失格、失信、失能」，羅智強表示，他已不想再與朱對話，與朱對話已沒有任何意義。

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