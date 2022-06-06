羅智強趁朱立倫不在國內猛攻》 桃園辦初選？ 藍營：機率是零

前台北市議員羅智強喊話，要張善政願意補足程序正義。（記者李容萍攝）

2022/06/06 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕爭取桃園市長提名失利的前台北市議員羅智強趁國民黨主席朱立倫訪美之際，連日痛批黨中央及朱立倫，還喊話桃園市長參選人張善政補正程序正義。黨中央昨低調以對，不回應；藍營人士則說，絕無可能聽羅的，機率是零。

年底九合一大選，國民黨突襲徵召張善政參選桃園市長，更一度擬強行徵召國民黨立委徐志榮參選苗栗縣長，徐卻直接拒絕。對於新竹市長提名，新竹市議會黨團支持新竹市議員林耕仁出馬，但黨中央從未應允，有其他屬意人選。

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原本看似情勢已有緩和的桃園市，羅智強在朱立倫訪美後，連日對黨中央開砲，並向張善政喊話，認為張應向黨中央表態「不接受沒有程序正義之下的徵召」，稱只要張願意補正程序正義，他願意立刻退出桃園市長選舉。

桃園市國民黨立委萬美玲昨在黨團記者會受訪時坦言，桃園市長提名過程中有紛擾，當然需要時間處理，但朱立倫現在人在美國訪問，相信朱在美國也會關心桃園現在的狀況，希望朱回來後，能儘速再找大家溝通。

萬美玲說，大家都知道這一局在桃園真的不好打，如果沒有團結，年底完全沒有勝選的希望，但各方面民調看起來，只要大家願意團結在一起，絕對可以打贏。

對於羅智強所提補足程序正義，萬美玲認為，大家都非常在乎程序正義，畢竟桃園現在各可能參選的人都有一群支持者，都會希望支持的人能出線，如果沒辦法和大家做溝通與解釋，初選是一種方式，但畢竟徵召作業已經過中常會，要等朱回來後才能做裁量，考驗朱的大智慧。

與「馬王政爭」如出一轍

一位桃園地方藍營人士批評，過去一、兩週，朱立倫還在國內時，羅智強對於桃園市長選舉沒表達什麼意見，卻趁朱立倫訪美時用激烈言辭發動攻勢，與當年「馬王政爭」時，馬團隊對當時不在國內的前立法院長王金平發動攻勢的時機如出一轍。

這位人士指出，羅智強曾在四月六日宣布，一定會尊重黨提名的人選，到了六月四日又態度逆轉，讓人懷疑羅的情緒和政治判斷處於高度不穩定的狀態，地方感到憂心。

國民黨中央昨仍低調，不回應羅智強。熟悉黨務運作的知情國民黨人士表示，張善政會照自己的步調與節奏持續整合桃園，不會聽羅的，羅所要求的做法是「絕無可能」，機率是零，黨中央不會再回應羅的情緒勒索。

藍營桃園之亂再起

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