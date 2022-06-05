日擬派現職防衛官駐台 外交部：籲請各國持續關切台海安全

日媒「產經新聞」指出，日本政府最快今夏派防衛省現役文職自衛官常駐台灣；對此，外交部昨以「事涉日本政府內部作業」，未做評論。圖為日本防衛省。（取自防衛省臉書）

2022/06/05 05:30

〔記者楊丞彧、吳書緯、李欣芳、蘇永耀／台北報導〕日媒「產經新聞」指出，日本政府最快今夏派防衛省現役文職自衛官常駐台灣；對此，外交部昨以「事涉日本政府內部作業」，未做評論。但外交部強調，我國一貫重視並籲請理念相近國家持續關切台海和平穩定與安全，對日本政府多次在國際場域呼籲重視台海的重要性並反對以武力片面改變現狀，表示歡迎與感謝。

外交部重申，在威權體制向外侵略擴張、挑戰以規則為基礎的全球民主秩序之際，台灣將繼續與理念相近夥伴深化合作，共同捍衛國際正義與自由民主的共享價值。

請繼續往下閱讀...

國防部則回應，國防部對增進區域和平穩定之各項軍事交流活動，均樂觀其成，相關報導事涉日本政府內部人事作業，國防部不予評論。

今年雖是日本與中國建交五十年，但因共軍多次侵擾東海與台海附近海空域，引發區域緊張，日中關係呈現緊繃。

台灣與日本關係近年則日益增溫，日本政界不僅關注台海安全，去年台灣本土疫情升高時，日本政府共六度援助總計超過四二○萬劑疫苗，為各國之最。距離首批疫苗抵台，昨日剛好滿一年，蔡英文總統在推特以日文表達感謝，強調台日互相幫助的友誼是非常寶貴，會持續好好珍惜。

成立將滿五十年的日本駐台機構「日本台灣交流協會」，特別挑在昨天六月四日公布「日台友情」Logo．主視覺五十週年版本。日本駐台代表泉裕泰並發表超過千字的「心裡話」指出，無論未來的世界如何變化，日台定會挽手並肩，堅毅且滿懷自信繼續邁向下一個更璀璨的五十年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法