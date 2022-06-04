溝通出問題？民進黨行政立法不同調

民進黨行政、立法立場相左之政策

2022/06/04 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院第五會期已經休會，上會期卻陸續發生民進黨內行政、立法不同調的事例。舉凡放寬港人申請來台定居、防疫險保單之亂、農會法修法等，都出現執政黨立委不買單，甚至跳出來砲轟政策的情況。不過，執政黨立委認為，意見不同是常態，也是好事，但在某些政策上若能先溝通好，最後結果會好一些。

放寬港人申請定居、防疫險之亂…

政府原定五月一日放寬港人申請定居規定，但立委質疑有國安疑慮，政策因而暫緩。針對「防疫險保單之亂」，蔡易餘等多位民進黨立委也批評金管會成保險公司「圍事」，置人民權益於不顧。而為杜絕農會選舉歪風，政院通過「農會法修正草案」，對於農委會自行刪除爭議條文（增列三分之一官派專業理事），蔡易餘也主張要「加回來」。

請繼續往下閱讀...

對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，若是修法政策，大致上行政會先行，立院有不同意見很正常，要考慮到平衡，不能行政部門單向思考，所以才需要分立，「如果意見都一致就不用分立啦！」鄭說，有不一樣的意見是好事情，不是壞事情。

執政黨立委不買單 甚至砲轟政策

不過，他認為，行政部門對於重大政策不用當秘密，像放寬港人定居可以理解會牽涉受迫害者的保密問題，只是他們出來的政策和社會觀點差很多，沒有意識到這兩年來，幾乎全世界都認為香港已經赤化，是屬於中國的一部分，這點陸委會的反應比社會慢。

至於居住正義修法，鄭運鵬說，在制定政策時若能和黨團委員溝通的話，結果會好一點，這部分行政部門可以再調整一下；農會法不能怪農委會，黨團有些委員贊成農委會的方案，有些則否，並非行政、立法完全不同調。

蔡易餘則說，溝通沒有問題，但立法院就是民意的觀點，和行政部門期待的方向，難免會有落差，立委有意見，不管是透過質詢或其他方式表達，行政院聽到後也會盡力調整。行政部門事先都會溝通，只是有時候雙方各有立場，政治談判就是這樣；不論是透過行政立法協調會報、立院各委員會政策小組等，彼此之間有很多機會可以溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法