二十一世紀貿易倡議》2大產業公會力挺 擴大布局美國強心針

工具機公會理事長許文憲表示，樂見「台美21世紀貿易倡議」，對工具機布局美國市場是打強心針。（資料照）

2022/06/03 05:30

〔記者林菁樺、廖家寧／台北報導〕行政院啟動「台美二十一世紀貿易倡議」，電機電子及工具機兩大產業公會都表肯定。電電公會肯定此倡議對台灣半導體高科技的出口有具體幫助，更是台美經貿合作之一大突破；工具機公會理事長許文憲說，美國本來就是主要市場之一，此倡議是擴大布局美國市場的強心針。

電電公會表示，此倡議目標在於安排談判機制，深化台美經貿互動的新模式，也將促進台灣產業更多與國際的貿易及合作，是產業界關心的重要議題。電電公會身為產業界的領頭羊，對於我國政府能與美國啟動此一倡議，表達高度肯定，而台灣要儘速達到高標準的經貿規範，才能讓雙方合作對台灣產業界帶來最有利發展。

請繼續往下閱讀...

根據統計，今年前四月美國是我工具機第二大出口國、僅次於中國。許文憲指出，台灣的競爭對手日本、南韓與美國都有貿易協定，在關稅上台灣確實會吃虧，即使台美二十一世紀貿易倡議先不觸及關稅，但有談總比沒談好，絕對是利大於弊，或許哪天就能促成簽署台美雙邊貿易協定（BTA）或加入IPEF（印太經濟架構）。

工具機公會說，十一個談判議題涵蓋業界長期關注的項目，包括「貿易便捷化」、「數位貿易」、「標準」等都有納入；尤其是「貿易便捷化」、「數位貿易」可協助產業排除產品通關的障礙、提高通關效率、降低業者與外國進行交易所需通關成本，使商品快速進入市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法