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    二十一世紀貿易倡議》台灣農產品外銷 美首躍最大國

    台灣手搖飲夯到美國，相關農產如茶葉、樹薯粉、調製果汁等也持續大幅成長。（資料照）

    台灣手搖飲夯到美國，相關農產如茶葉、樹薯粉、調製果汁等也持續大幅成長。（資料照）

    2022/06/03 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕美國首躍台灣農產品外銷第一大國！行政院宣布啟動「台美二十一世紀貿易倡議」，雙方談判項目包含農業。依農委會統計，我國第一季農產品外銷中，美國已成外銷最大國，出口值約二．三二億美元，台美雙邊貿易倡議將更有利農業貿易。

    二○一三到二○二一年，台灣農產品外銷最大國一直都是中國，今年打破情況，農委會統計，今年首季外銷總量四十五萬噸，外銷前五大國分別是美國、日本、中國、香港、越南，其中美國首度躍升為我農產品出口的第一大國，外銷美國的產值占總產值十八．三％，出口量為七萬五七四二噸，出口值約二．三二億美元，三年來外銷美國的產值年增率都逾十％。

    台灣手搖飲夯到美國 相關農產大幅成長

    農委會也分析，台灣出口到美國的農產品，如烘製糕餅、毛豆、香菇、生鮮冷藏蔬菜、蜂蜜、文心蘭、蝴蝶蘭、鱸魚等都大幅成長；此外，台灣手搖飲夯到美國，相關農產如茶葉、樹薯粉、調製果汁等也持續大幅成長，如鳳梨果汁首季出口量達七十二噸，較去年同期成長四四○．五％，芒果汁出口量達兩百八十噸，較去年同期成長一九一．六％。

    中國今年首季退居第三

    中國過去九年曾是台灣農產品外銷最大國，今年首季退居第三大，農委會統計，去年外銷中國產量占整體為廿一．一％，今年退到十四．四％。至於台灣外銷到日本的農產品量、值都增加，首季產值達二．○七億美元，較去年同期增加十六．六％，呈現近年分散農產品外銷市場風險的努力。

    農委會國際處長林家榮表示，今年上半年農產品外銷趨勢和上述情況相去不遠，尤其中國武漢肺炎疫情尚未舒緩，對港口、海關與貨運運作仍會有影響；由於已啟動台美二十一世紀貿易倡議，將更有利台美雙邊的農業貿易。

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