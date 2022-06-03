二十一世紀貿易倡議》中國阻撓 我推FTA進展有限

與台灣簽署雙邊經貿協定的國家

2022/06/03 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美達成「台美二十一世紀貿易倡議」，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中指出，未來時機成熟時，可以完成「台美貿易協定」。我國目前簽有雙邊經濟合作協定（FTA/ECA）的國家包括紐西蘭、新加坡、瓜地馬拉、宏都拉斯、貝里斯、馬紹爾群島、巴拉圭和史瓦帝尼等國，其中大部分是邦交國。

台灣兩年來先後鬆綁對美豬牛及日本福島五縣食品進口限制，展現與各國進一步洽談經貿合作的決心。但因中國阻撓，我國推動洽簽雙邊經濟合作協定進展有限，澳洲前外長畢紹普卸任後曾直言，她在職期間，北京高層施壓要求澳洲終止與台灣間的自貿協定（FTA）協商，使台澳經濟合作協定就此擱置。

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我國近年多與邦交國完成簽署，包括與非洲史瓦帝尼、南美洲巴拉圭、太平洋島國馬紹爾群島、中美洲貝里斯等國，自二○一七年起陸續生效；另中美洲友邦瓜地馬拉和宏都拉斯則是在二○○六年和二○○八年生效。

在非邦交國部分，「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）是我國在世貿組織（WTO）架構下，與非邦交國簽署的第一個經濟合作及自由貿易協定，二○一三年十二月生效，幾乎所有台紐貿易的關稅貨品項目，立即或逐年降為零關稅。我國也和新加坡簽署「台星經濟夥伴協定」（ASTEP），是與東南亞國家所簽署的第一個經濟合作協定。

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