紐時：美台展開貿易談判 反制中國

台美宣布啟動二十一世紀貿易倡議。（路透檔案照）

2022/06/03 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國拜登政府一日表示，將與台灣啟動貿易談判，加強貿易與科技關係。紐約時報指出，此舉旨在反制中國於亞太地區的影響力，但是同時也將引發北京不滿。中國外交部發言人趙立堅二日表示中國堅決反對，批評美國「為台獨分裂勢力撐腰打氣，攪亂台海和平與穩定」。

北京批美為台獨勢力撐腰

紐約時報報導，美台貿易談判涵蓋許多與日前拜登啟動的「印太經濟架構」（IPEF）相同議題，如透過數位貿易減少進出口繁文縟節。美國官員表示，第一輪會談將於六月底在華府舉行，聚焦開放農產品貿易及使雙方技術標準一致等多項議題。當中幾項議題明顯在處理美台對中國貿易行為的不滿。美方官員說，會與台灣一起消除全球供應鏈中的強迫勞動，並且制定與國營事業的非市場行為競爭之條款。

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報導指出，談判採雙軌進行，美國貿易代表處理貿易議題，商務部負責技術與投資議題，包括協調出口管制、確保半導體供應鏈的措施等。鑑於台灣受爭議的地位，將由美國在台協會（AIT）和駐美台北經濟文化代表處以非正式名義會面。高層官員指出，由於談判不涉及需要修改美國法令的市場准入，拜登政府不預期雙方達成的任何協議會需要國會批准，不過，他們在談判過程中仍會持續與國會諮商。

美國貿易代表戴琪一日在聲明中說，這項倡議「意在發展深化經濟與貿易關係的具體之道」，並且「根據共同價值推進雙方貿易優先事項」。

美方高層官員日前向記者表示，儘管未將台灣納入IPEF的創始成員，但美在參與IPEF一事上，打算採彈性做法。美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登政府官員五月三十一日向記者談到與台灣的新貿易倡議時，表示「未來數日和數週，將迅速著手訂出可能的談判路線圖，然後是下個月在華府的面對面會議」。

華爾街日報指出，美台貿易談判更具體著重討論半導體供應鏈、出口管制、非市場貿易行為等美中較勁的核心議題，有別於IPEF為了吸引盡量多的國家參與的廣泛及籠統屬性。

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