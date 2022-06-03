二十一世紀貿易倡議啟動》鄧振中：加速台美簽訂協定

行政院正式公布「台美二十一世紀貿易倡議」，未來將啟動十一個項目談判。圖左起外交部長吳釗燮、行政院發言人羅秉成、政務委員鄧振中、經濟部長王美花。（行政院提供）

2022/06/03 05:30

〔記者李欣芳、黃佩君、呂伊萱／台北報導〕台美前天宣布啟動二十一世紀貿易倡議，這項突破性進展昨成為行政院院會討論議題。行政院長蘇貞昌表示，這次嶄新的倡議不僅為簽署台美經貿協定擘劃完整路徑圖，有助台美發展出更全面、實質、領先且可長可久的經貿夥伴關係，對於台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以及印太經濟架構（IPEF）更是大有助益，深具重大戰略意涵；他指示相關單位合作，早日完成協議簽署。

政務委員鄧振中則說，「台美二十一世紀貿易倡議」是一個新的模式，將實質且有效加速讓台美簽訂一項或多項協定。

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台美進展可能比IPEF快

經貿官員也分析，二十一世紀貿易倡議十一個領域已比IPEF的「四個支柱」明確許多，代表雙方已展開具體「堆積木」式的經貿談判細節，未來台美進展甚至可能比IPEF快，也顯現美方對倡議後續將發展的FTA（自由貿易協定）或BTA（雙邊貿易協定）有強烈承諾。

經貿官員指出，從鄧振中的說法，可知有些領域台美已達高度共識，才可能如此明確，代表美方這次就倡議後續將發展的FTA或BTA有強烈承諾；而倡議名稱與拜登IPEF的描述相對應，也代表儘管美國部分亞太盟友仍顧忌中國反應，但美國額外為台灣創造一個同步加入IPEF運作的機制。

官員形容，正如同以「堆積木」形容貿易談判，台美雙方此次其實「已把積木堆得很高」，目前關鍵是在法規、國營事業補貼透明化及新興的數位貿易等議題如何找到共識，以利用史上最好台美關係推動迅速簽署FTA。

孫曉雅：AIT做好準備

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨也指出，倡議目的在發展深化台美經貿關係的具體方法，AIT已做好準備，支持推進這項令人興奮的倡議。

對於外媒解讀，啟動台美二十一世紀貿易倡議，是美國對抗中國在亞太地區的影響力。政院發言人羅秉成認為，台灣對參與國際經貿的態度開放，且朝向接受高標準的國際貿易規範前進；台灣與國際關係愈緊密，國家防禦才能更穩固，因為一旦台灣受影響，其他國家也會連帶被影響，另外也對亞太地區和平穩定有幫助，兩者密切相連。

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