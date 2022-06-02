台美21世紀貿易倡議啟動 鄧振中：持續爭取加入IPEF

行政院昨召開記者會，正式公布「台美二十一世紀貿易倡議」，未來將啟動十一個項目談判。圖左起外交部長吳釗燮、行政院發言人羅秉成、政務委員鄧振中、經濟部長王美花。（行政院提供）

2022/06/02 05:30

〔記者陳鈺馥、李欣芳、蘇永耀／台北報導〕行政院昨召開「深化台美經貿關係重大成果」記者會，正式公布「台美二十一世紀貿易倡議」，未來將啟動十一個項目談判。行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中表示，這項倡議有幾項意義，包含多年來期望和美國展開的貿易談判正式開始，我方相信這項倡議，可對未來台美關係發展奠定可長可久基礎，產生更大的經貿合作空間，是台美經貿發展的歷史性突破。

蔡：盼達成高標準貿易協定

蔡英文總統昨晚透過臉書表示，「這將是台美經貿關係的重要進展」。總統並強調，倡議啟動之後，未來台美雙方將開始進行談判，目標是雙方達成「高標準且具經濟意義的貿易協定」。

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鄧振中在記者會指出，雙方談判議題相當廣泛，且在拜登政府現今沒有關稅談判授權下，倡議重點利用「堆積木」的方式簽署，包含區域貿易協定的成分，時機成熟時，就可以在很快的時間內完成台美貿易協定。

至於台美貿易暨投資架構協定（TIFA），鄧振中說，TIFA架構會繼續維持；「台美二十一世紀貿易倡議」和台灣爭取參加印太經濟架構（IPEF）並行不悖、相輔相成，仍會持續爭取加入IPEF。

經濟部長王美花指出，台美啟動「台美二十一世紀貿易倡議」，對外交部來說是關係進一步深化，對行政院經貿談判辦公室（OTN）而言是進行相關談判，對經濟部來講是「這樣的議題對產業會有什麼樣影響，包括數位貿易、貿易便捷化、相關標準、保護勞工、環保等議題，都能促進更多貿易往來及國際合作」。

王美花：產業界高度肯定

王美花提及，她與政院副院長沈榮津昨打電話給相關產業界，產業界認為台美可以有貿易倡議，未來還會進行談判，對很多貿易機制做相關規範，都覺得這是一個好的方向，更是台灣的重大突破，對政府能夠推進貿易倡議表達高度肯定。

王美花說，台灣藉由這樣的討論，可以更了解國際局勢，更能達到經貿標準。所以台灣能與美國談貿易倡議，是台灣未來與國際合作的重要基礎，經濟部與OTN的跨部會討論中，會詳細盤點內容要怎樣做，對產業界是最有力的。

外交部長吳釗燮表示，這個嶄新的台美倡議不僅彰顯台美是互為彼此的貿易夥伴，更說明雙方將攜手共同邁向共享的經貿願景，對未來整體台灣與美國的夥伴關係發展，具有高度戰略意義。

他強調，為維護印太地區的經濟自由、開放繁榮，我國很高興能夠與美國展開倡議，制定高標準的經貿規範，希望為印太經濟合作形成示範效果，提升台灣在區域經貿議題的領導地位，更有助於我國參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及IPEF等區域經貿整合機制。

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