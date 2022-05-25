拜登保台承諾 美日議員喊讚

拜登防衛台灣說 美日議員力挺

2022/05/25 05:30

〔記者呂伊萱、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕美國總統拜登廿三日表示，若中國武力犯台，美國將出手防衛，白宮之後強調美國對台政策沒有改變。美國聯邦參議院外委會主席梅南德茲對此評論：「拜登總統是對的。可靠的嚇阻需要勇氣、也需要明確的態度。」日本自民黨外交部會長、參議員佐藤正久也說，這是「最棒的失言」，它已超越了至今為止美國對台灣的戰略模糊。

拜登週一和日本首相岸田文雄召開美日領袖峰會，會後拜登對於台灣有事發生時，美國是否會軍事介入的記者提問，明確回答「YES（會），這是我們的承諾」。白宮隨後重申對台政策不變、承諾不變。

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拜登言論引起諸多討論。美國參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆說，拜登聲明，如果形勢危急，美國將保護台灣免受共產中國之害，這是正確的說法、正確的作法。

不久前才訪問台灣的重量級參議員梅南德茲表達肯定說：「拜登總統是對的。可靠的嚇阻需要勇氣、也需要明確的態度。台灣活躍的民主值得我們全力支持。」

不過由於白宮在拜登發言後馬上強調政策未變，有多位議員認為美國的保證仍不夠明確。長期主張美國改採「戰略清晰」的參議員柯頓聲明指出，拜登必須在明確、備妥的文本中說明政府轉向「戰略清晰」，因為繼續採取模稜兩可的態度，可能會激怒而不是嚇阻中國共產黨，這樣百害而無一利。

長期挺台的參議員克魯茲也認為，拜登的評論需要更加明確，因為這不是拜登第一次試圖安撫盟友，「結果只是讓白宮收回他的評論」。

日本參議員佐藤正久昨天在他個人部落格發文表示，拜登在回答媒體提問時並沒有看手上的資料，可以視為是他個人的意思，超越了歷代政府對台灣的戰略模糊，有利於台灣海峽的和平穩定，從好的方向來說是「最棒的失言」，昨天自民黨的部會會議中有很多人發言表示歡迎。

佐藤還表示，既然拜登都已經明說了，日本進一步加強外交和防衛力也十分重要，日本的政治家應有所覺悟。

日本自民黨國防部會長、眾議員宮澤博行則表示，拜登對台灣的承諾是關鍵，也可以視為是他的真心話，將有助於維持東亞的穩定。

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