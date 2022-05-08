新聞幕後》國民黨與自民黨青年局

日本自民黨青年局率團來訪，除拜會中央與地方政府，也赴國民黨中央，與黨主席朱立倫見面。（國民黨提供）

2022/05/08 05:30

記者蘇永耀／特稿

中國對於印太地區的威脅愈來愈大，共軍遼寧號航空母艦最近高調在東海與太平洋出沒，台灣與日本皆首當其衝，日本政府也已展開外交出擊。岸田文雄首相訪問英國說，「（今日的）烏克蘭或許將是明天的東亞」，除警示中國擴張霸權，並重申台灣海峽的和平與穩定。日本防衛大臣岸信夫與美國國防部長奧斯汀舉行會談，則強調力阻印太現狀被片面以武力改變。

日本與主要民主國家進行會談，台海情勢是必備議題。今年是日本與中國建交五十年，兩國沒有慶祝氛圍，更多的是軍事準備的劍拔弩張之勢。在這脈絡下，日本自民黨青年局率團來訪，同樣是為了傳遞「台灣有事等同日本有事」的抗中思維。訪團除拜會中央與地方政府，赴國民黨中央，與黨主席朱立倫見面。此外，還與已被行政院黨產會認定為國民黨附隨組織的「救國團」，進行午餐會面。

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青年局訪團四日與救國團午宴

揭開55年前與國民黨交流淵源

這項行程，外界較少關注。不過，三日抵台的日本訪賓，四日上午到李登輝前總統墓前悼念後，中午即至劍潭青年活動中心與救國團交流，也是來台的首場午宴。從日方角度，有其象徵意義，這從救國團主任葛有光的致詞，或看得更清楚。葛指出，救國團和青年局的交流互動，源自民國五十六年創團主任蔣經國與當時日本佐藤榮作首相簽訂青年交流協議，佐藤首相當時指定時任自民黨青年局長海部俊樹眾議員、青年部長小淵惠三眾議員負責與救國團對口，合作推動日華青年交流。

蔣經國當年以國民黨接班人之姿，前往日本訪問，救國團並被指定為兩執政黨青年梯隊往來的對口單位，由此觀之，救國團早年確實在國民黨底下承辦重要工作。如今台灣民主化，救國團無對外角色，但自民黨青年局仍維繫交流，傳達與台灣朝野人士往來的訊號。朱立倫在會面時也提到，國民黨與自民黨友好關係「源遠流長」，期許將這份情誼世代傳承。

不過，國民黨內的親中勢力，老早把反共的蔣經國拋諸腦後。相較美、日將約制中國威脅當成首要，預定六月訪美的朱立倫，想向外闡述黨的路線，恐先得自我改造，才不會與國際主流背道而馳。

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