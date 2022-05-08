小倉將信：岸田政府對台非常友好
日自民黨青年局訪團 與蔡、賴視訊會談
〔記者蘇永耀／台北報導〕日本自民黨青年局眾議員訪團來台，但因有團員染疫，同車的青年局長小倉將信眾議員基於防疫而取消實體行程。蔡英文總統及賴清德副總統前天與昨天改以視訊方式，分別與小倉等人會談。小倉表示，岸田文雄首相的政權對台灣非常友好，而且非常親近。希望未來這段期間，他能持續為日本和台灣之間的友誼，貢獻一己之力。
蔡：民主國家堅定結盟 對抗威權主義
蔡英文與賴清德原訂五日在總統府分別接見青年局訪團，但因當天眾議員西野太亮確診，包括小倉將信等同車人員臨時無法出席。蔡總統前天以視訊方式接見未能前往總統府的訪團成員，並關心團員的健康情形。確診的西野太亮說，他目前的身體健康狀況完全沒有問題。
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對於台日關係，蔡英文表示，團員日前到李登輝前總統墓前悼念。李前總統對民主自由堅定的追求，是台日共同捍衛的重要信念。訪團也參觀岸田首相曾祖父在基隆開設「岸田吳服店」舊址，這尋訪也見證台日間從過去到現在，在很多層面上都建立了強韌的友誼。
蔡英文說，俄羅斯入侵烏克蘭，更凸顯民主國家應該堅定結盟，對抗威權主義的重要性。岸田首相訪問英國時也提到，日本持續關注台海和平穩定，在印太地區，尤其是東亞，以武力改變現狀絕對不被容許。她強調，台灣和日本在戰略和地緣政治方面，都具關鍵的重要性，整個區域的安全，必須以整體的視野來考量。台日會共同全力來捍衛印太區域的和平。
小倉將信也說，中國近來不斷派出軍機入侵台灣的航空識別區，他感到非常憂慮，台灣的安全受威脅，也會影響日本及日美同盟的安全。訪台之前，他與前首相安倍晉三針對日、台與美國的關係進行討論，安倍也希望國會議員能做一些具體的事情。
小倉：結合日本青年組織 深化台日關係
小倉還說，岸田政權對台灣非常友好，而且非常親近。希望未來這段期間，他能持續為日本和台灣之間的友誼，貢獻一己之力。
小倉將信昨與賴清德視訊時表示，此行與許多台灣人士就能源安全、數位發展等方面充分交換意見，也期盼未來台灣與日本在安全與經濟等各方面，都能進行更深入的合作。此外，自民黨青年局與許多日本青年機構都有交流，未來希望能結合日本青年組織的力量，推動台日關係。