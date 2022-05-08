小倉將信：岸田政府對台非常友好

日本自民黨青年局長小倉將信眾議員前天透過視訊向蔡英文總統表示，此行因有團員確診，無法與蔡總統見面，他深感遺憾，並感謝總統在總統府熱情接待鈴木憲和眾議員等團員。（取自總統府官網）

2022/05/08 05:30

日自民黨青年局訪團 與蔡、賴視訊會談

〔記者蘇永耀／台北報導〕日本自民黨青年局眾議員訪團來台，但因有團員染疫，同車的青年局長小倉將信眾議員基於防疫而取消實體行程。蔡英文總統及賴清德副總統前天與昨天改以視訊方式，分別與小倉等人會談。小倉表示，岸田文雄首相的政權對台灣非常友好，而且非常親近。希望未來這段期間，他能持續為日本和台灣之間的友誼，貢獻一己之力。

蔡：民主國家堅定結盟 對抗威權主義

蔡英文與賴清德原訂五日在總統府分別接見青年局訪團，但因當天眾議員西野太亮確診，包括小倉將信等同車人員臨時無法出席。蔡總統前天以視訊方式接見未能前往總統府的訪團成員，並關心團員的健康情形。確診的西野太亮說，他目前的身體健康狀況完全沒有問題。

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對於台日關係，蔡英文表示，團員日前到李登輝前總統墓前悼念。李前總統對民主自由堅定的追求，是台日共同捍衛的重要信念。訪團也參觀岸田首相曾祖父在基隆開設「岸田吳服店」舊址，這尋訪也見證台日間從過去到現在，在很多層面上都建立了強韌的友誼。

蔡英文說，俄羅斯入侵烏克蘭，更凸顯民主國家應該堅定結盟，對抗威權主義的重要性。岸田首相訪問英國時也提到，日本持續關注台海和平穩定，在印太地區，尤其是東亞，以武力改變現狀絕對不被容許。她強調，台灣和日本在戰略和地緣政治方面，都具關鍵的重要性，整個區域的安全，必須以整體的視野來考量。台日會共同全力來捍衛印太區域的和平。

小倉將信也說，中國近來不斷派出軍機入侵台灣的航空識別區，他感到非常憂慮，台灣的安全受威脅，也會影響日本及日美同盟的安全。訪台之前，他與前首相安倍晉三針對日、台與美國的關係進行討論，安倍也希望國會議員能做一些具體的事情。

小倉：結合日本青年組織 深化台日關係

小倉還說，岸田政權對台灣非常友好，而且非常親近。希望未來這段期間，他能持續為日本和台灣之間的友誼，貢獻一己之力。

小倉將信昨與賴清德視訊時表示，此行與許多台灣人士就能源安全、數位發展等方面充分交換意見，也期盼未來台灣與日本在安全與經濟等各方面，都能進行更深入的合作。此外，自民黨青年局與許多日本青年機構都有交流，未來希望能結合日本青年組織的力量，推動台日關係。

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