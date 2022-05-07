政院「精簡」組改 強化「署」功能

行政院第二波組織改造，提出內政部等六部會組改修法，這波組改強化三級機關「署」的建置與功能。（資料照）

2022/05/07 05:30

總員額控制十六萬九百人以下

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院第二波組織改造，提出內政部等六部會組改修法，人事行政總處官員昨表示，組改朝精簡方向進行，政院各部會總員額將控制十六萬九百人以下，不會超過法定上限，這波組改強化三級機關「署」的建置與功能，包括觀光局改制為「觀光署」、中央氣象局改制為「中央氣象署」，強化其政策規劃功能，而不是只有執行政策。

著重政策規劃非只有執行政策

營建署未來業務將拆分為「國土管理署」與「國家公園署」兩個署，規劃不會增加人力。觀光局與氣象局的改制，前者基於觀光立國的發展願景，後者則考量台灣水災與風災頻仍，需要精進氣象預測能力，雖然兩機關由「局」改制為「署」仍是三級機關，但將適度增加其人力。

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經濟部將新設「商業發展署」，農委會林務局改制為「林業及自然保育署」，不過，人事總處官員強調，組改並非組織與人力的「長胖」，還是朝精簡方向進行。

「行政院組織法修正案」二０一０年於立法院三讀通過，明定行政院轄下三十七個部會整併為二十九個，並自二０一二年啟動組織改造至今。政院向立院提出最新的組改法案，包含農委會升格為農業部、環保署升格為環境部、原能會改制為核安會，以及內政部、交通部與經濟部的組改。

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