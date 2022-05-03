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    新式軍備陸續到位 專家籲增作業維持費

    我國向美採購M109A6自走砲，交期延三年。（取自美國陸軍網站）

    我國向美採購M109A6自走砲，交期延三年。（取自美國陸軍網站）

    2022/05/03 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕原訂明年起到貨的四十門「M109A6」自走砲，美方通知交付期程將延後三年，學者、立委昨分析，比起精準彈藥，自走砲等正規軍備更仰賴後勤維保，國軍陸續獲得新式裝備時，務必改善作業維持費長年不足的問題。若延後交付的事實已定，我方也可藉此機會，向美國爭取更先進的「M109A7」自走砲，進而強化砲兵戰力。

    國軍自一九八一年起陸續購入M109A2自走砲，並於一九九六年台海飛彈危機後，向美採購M109A5自走砲，現役數量約二百門，但已漸不敷防衛作戰所需。而M109A6自走砲配備半自動裝填系統，具有可獨立作戰、射擊首發砲彈準備時間短、持續射擊效率高等優點，軍方官員表示，新式「M109A6」自走砲將可汰換較舊的同型火砲，在本土防衛作戰時得以打擊敵海上目標，扮關鍵角色。

    不過，美方將「M109A6」自走砲的交付期程延至二○二六年以後，並提出「海馬斯」多管火箭等替代方案，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，由於美國國務卿布林肯等美方官員不斷重申，將確保台灣有能力自我防衛，加上自走砲屬於防衛性武器，因此全案受政治干擾的可能性較低。但我國防預算不足，作業維持費長年以來皆偏低，相較於精準彈藥，自走砲等正規軍備更仰賴後勤維保，亦可能成為美方評估對我軍售方針的關鍵考量。

    蘇紫雲認為，相較於射程達三百公里的「海馬斯」多管火箭系統，如何補足射程約三、四十公里的中短程火力將是關鍵，我國獲得新式裝備之際，應持續增加國防預算與作業維持費，亦可將向美國爭取採購「M109A7」自走砲、提升「M109A2/A5」自走砲火控系統、擴大「雷霆二○○○」多管火箭生產線等選項，納入通盤考量。

    可爭取更先進M109A7自走砲

    民進黨立委蔡適應指出，我方採購「M109A6」自走砲時，就有不同的聲音，認為此型砲已停產，加上我國尚有「M109A2/A5」等同款舊型火砲，是否有不可取代性待商榷，國軍可思考是否藉此機會，向美方爭取更先進的「M109A7」自走砲；另外，「海馬斯」多管火箭與自走砲任務定位完全不同，若軍方有意增購，應同步將國產「雷霆二○○○」火箭增程型研發進度納入評估，權衡先後順序。

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