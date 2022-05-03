全民防衛納保全 專家：戰時軍警可專注本務

民進黨立委張廖萬堅等人提案修法，將保全業納入全民防衛動員體系。（資料照）

2022/05/03 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕民進黨立委張廖萬堅等人提案修法，將保全業納入全民防衛動員體系；對此，軍事學者許智翔受訪表示，保全業納入「全民防衛動員準備法」，在防衛作戰上的益處是可以釋放更多人力，一部分可能要用軍警進行的任務，可由保全業擔任，也有其法源依據。

張廖萬堅說，保全業法制化超過三十年，每日有數十萬保全人員不分晝夜地深入台灣各生活領域，如公寓大廈、廠辦與商辦、交通場站與捷運系統、工地、廠房、醫院、電廠，甚至河川等，這群熟悉當地人群及地形的第一線工作人員，「是一股協勤保家衛國的龐大人力」。

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因此，張廖萬堅等人提出「全民防衛動員準備法第十五條修正草案」，將保全人力納入全民國防的防衛動員系統，增訂人力動員準備分類計畫主管機關內政部，應對保全人員動員協勤進行規劃，必能於戰時發揮其協助緊急避難、資訊回饋、民生物資建置等勤務能力。

張廖萬堅等人也一併提出「保全業法部分條文修正草案」，增訂政府機關為平時安全防護或戰時有效支援軍事勤務，得於保全業務及工作範圍內運用保全人力從事民防工作，並依法提供所需訓練、補貼或獎勵。此項增訂條文，使國防部等相關部會因應平、戰時對保全業的授課、施訓有其法源依據。

國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔表示，人力資源的有效運用，在平時、戰時都是關鍵，平時在災難防救的時刻，民防系統與民間的各種能量有效運用，方便救災的人力及資源調度，也可以讓國軍更多時間在戰訓本務。

至於戰時，許智翔說，烏克蘭在二○一四年後，就將無人機玩家組織成一支部隊（Aerorozvidka），可讓烏國參謀本部運用，也在這次烏俄戰爭中發揮重大成效；烏國也將IT人員組織起來。許強調，「把適合的人力放在適合的地方，對人少兵少的台灣很重要」，因應多元化的現代戰爭，在民防、後備部隊的編組分工是很重要的任務。

業者：透過國家教官 培養戰時應對能力

對於立委的提案，保全商業同業公會全國聯合會理事長張達錩表示，期待盡速修法的原因，是希望透過國家派出的教官，利用保全業定期的在職教育時數，給予戰時所需的應對能力，使保全業在服務的社區大樓中，對住戶或成員做好相關災防演練編組，平時就做好準備，一旦發生戰爭，可以立即建立自我保護能力。

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