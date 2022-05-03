放寬港人定居引國安疑慮 我4關卡把關

針對港人就業定居修法暫緩，港人在台團體香港邊城青年昨發聲明指出，將盡最大努力，在更多相關細節公佈後，與大眾一起釐清爭議，凝聚共識。（香港邊城青年提供）

2022/05/03 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府原定五月一日放寬從事專業工作港人可申請定居，取得我國身分證，因社會反彈及立委質疑有國安疑慮暫緩。行政院、國安會、陸委會昨日與民進黨立委溝通，說明會有四道關卡國安審查；不過，與會立委認為，中共可能藉此滲透，應要求港人放棄香港永久居留證，才能申請定居，國安單位承諾帶回研議。

立委要求港人放棄香港永久居留證

為解決港人來台工作只能居留、無法定居問題，政府修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，規劃港澳白領專業人才在台工作居留滿五年、每年居留時間達一八三天，且最後一年月收入達基本薪資兩倍等條件，可以申請定居。

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據透露，國安會秘書長顧立雄、行政院政委羅秉成、陸委會副主委邱垂正、內政部次長陳宗彥等人昨天親自向民進黨立委說明修法方向，表達除居留五年條件外，還會有「居留審查」、「五年觀察期」、「專案認定」、「國安審查」四道關卡把關，確保零國安風險，希望執政黨立委能夠放心。

官方規劃的四道關卡，「居留審查」是鎖定白領專業人士進行審查；「五年觀察期」是居留五年從新制施行日起算，每一至二年都需審核一次居留身分；「專案認定」是跨部會審查專業是否符合需求，也會視申請數量、是否衝擊台灣就業機會，以「質量雙控」認定；「國安審查」會交由國安單位進行個案審核，即便符合專才需求，若有國安疑慮就剔除。四道關卡都通過，才能取得定居資格。

不過，有立委質疑，中共可量身打造符合資格的港人來台滲透，這種修法是開後門，有嚴重國安漏洞，政府應緊縮配套措施。

立委更建議，港人要取得定居，應先放棄香港永久居留證，或只開放以政治庇護來台港人才可申請定居，不能對全部港人開放。

據轉述，民團曾建議針對身分代碼「HF一七七」、來台政治庇護的港人，只要居留一年就可定居。相關機關向立委表達，以政治庇護來台港人，政府希望透過就業方式導入正軌，讓他們在台能有自主工作能力，所以才有這次修法配套，因國安考量不宜貿然啟動「HF一七七」。

與會人士指出，關於港人要取得我國籍，應放棄香港永久居留證的部分，因涉及「國籍法」和其他法律修正，國安單位承諾帶回研議。

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