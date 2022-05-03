蘇澳漁船釣魚台海域 驚見中國航母

宜蘭縣蘇澳籍漁船昨天在釣魚台海域作業時，撞見十多艘疑似中國航空母艦戰鬥群。（路透資料照）

2022/05/03 05:30

〔記者涂鉅旻、江志雄／綜合報導〕宜蘭縣蘇澳籍漁船昨天在釣魚台海域作業時，撞見十多艘疑似中國航空母艦戰鬥群，漁船距離艦隊最近只有三公里，引起蘇澳漁界議論紛紛。對此軍方未置可否，國防部發言人孫立方表示，針對台海周邊的海空域動態，國軍運用聯合情監偵作為，都能夠全程掌握，國防部對於共軍可能行動，都以料敵從寬原則，列入可能行動方案並妥為應處。

日證實遼寧號穿越宮古海峽

日本防衛省統合幕僚監部昨天發布訊息稱，中國海軍遼寧號航空母艦率領七艘各式軍艦，二日由東海穿越宮古海峽進入太平洋；另有中國海軍艦載直升機艦艇，在東海海域航行。

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一艘五十噸級的蘇澳籍漁船，在北緯二十六度五十六分、東經一百二十四度四十七分，即釣魚台周邊的台日漁業協定海域作業，船長目擊中國航艦帶領的十多艘海上戰鬥群，沿著公海朝向南方航行，基於安全考量，他下令漁船轉向遠離艦隊，並透過衛星電話向蘇澳區漁會漁業電台回報，電台隨即向行政院海洋委員會及軍方通報。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，蘇澳籍漁船與中國航母艦隊相距三公里，應是史上最近的距離。漁界人士也說，釣魚台周邊的台日漁業協定海域是漁民重要漁場，過去很少見到中國航母艦隊出沒，此行大陣仗通過敏感海域，不免引發政治及軍事上聯想。

中國有兩艘現役航空母艦，分別為遼寧號與山東號，不過，中國官方日前透露山東號已返回中國遼寧省大連造船廠維修。

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