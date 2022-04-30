印度「瑞辛納對話」 加拿大前總理哈珀：各國一起捍衛民主台灣

民進黨副秘書長林飛帆日前出席印度「瑞辛納對話」，與會期間與加拿大前總理哈珀合影。（取自林飛帆臉書）

2022/04/30 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨副秘書長林飛帆本週出席印度「瑞辛納對話」，並於會中詢問若中國侵略台灣，國際民主陣營是否馳援？加拿大前總理哈珀回應表示，中國之所以視台灣為威脅，在於台灣的存在及成功本身，就足以推翻中國試圖建立專制統治的正當性論述，希望各國能夠一起捍衛民主台灣。澳洲前總理艾波特也重申挺台加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），中國則該被拒絕。

代表出席 林飛帆：台海議題討論焦點

印度一年一度安全、戰略與外交的重要國際盛會「瑞辛納對話」於二十五日至二十七日舉行，包括歐盟執委會主席范德萊恩、美國印太司令部司令阿基里諾等人都出席。林飛帆以台灣民主基金會董事身分與會。

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林飛帆說，印方對烏俄戰爭的立場，以及「台灣的安全」與「中國對自由民主秩序的威脅」很自然地成為多場會議的討論焦點。

會中，林飛帆詢問若中國侵略台灣，國際民主陣營是否會馳援台灣？哈珀表示，「中國之所以視台灣為威脅，並不是因為台灣會推翻中國政權，或者台灣威脅到中國的完整性，而是台灣的存在及成功本身，就足以推翻中國試圖建立專制統治的正當性論述」，希望各國能夠一起捍衛民主台灣。

澳洲前總理艾波特：CPTPP應迎台拒中

林飛帆指出，中國對世界各國貿易安全帶來的威脅，已逐漸成為國際共識，台灣積極尋求加入國際區域貿易組織，如CPTPP，過程則遭受中國嚴重干擾。對此，一向挺台的艾波特重申力挺台灣加入CPTPP的立場。

艾波特說︰「中國與台灣均申請加入CPTPP，但台灣是自由且公平的貿易對象，中國並不是。因此，在我看來，中國應該被拒絕，台灣才應該加入！若最終中國獲准加入CPTPP，而台灣遭拒之門外，就意味著CPTPP成員國忌憚中國。但我們應以公平公正做為接納CPTPP新成員國的標準；因此，讓我們將台灣納入CPTPP。」

林飛帆說，他會後特別向兩位前總理表達台灣的感謝，兩人都不斷強調支持台灣是應該的，希望台灣繼續加油。

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