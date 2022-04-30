為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    印度「瑞辛納對話」 加拿大前總理哈珀：各國一起捍衛民主台灣

    民進黨副秘書長林飛帆日前出席印度「瑞辛納對話」，與會期間與加拿大前總理哈珀合影。（取自林飛帆臉書）

    民進黨副秘書長林飛帆日前出席印度「瑞辛納對話」，與會期間與加拿大前總理哈珀合影。（取自林飛帆臉書）

    2022/04/30 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨副秘書長林飛帆本週出席印度「瑞辛納對話」，並於會中詢問若中國侵略台灣，國際民主陣營是否馳援？加拿大前總理哈珀回應表示，中國之所以視台灣為威脅，在於台灣的存在及成功本身，就足以推翻中國試圖建立專制統治的正當性論述，希望各國能夠一起捍衛民主台灣。澳洲前總理艾波特也重申挺台加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），中國則該被拒絕。

    代表出席 林飛帆：台海議題討論焦點

    印度一年一度安全、戰略與外交的重要國際盛會「瑞辛納對話」於二十五日至二十七日舉行，包括歐盟執委會主席范德萊恩、美國印太司令部司令阿基里諾等人都出席。林飛帆以台灣民主基金會董事身分與會。

    林飛帆說，印方對烏俄戰爭的立場，以及「台灣的安全」與「中國對自由民主秩序的威脅」很自然地成為多場會議的討論焦點。

    會中，林飛帆詢問若中國侵略台灣，國際民主陣營是否會馳援台灣？哈珀表示，「中國之所以視台灣為威脅，並不是因為台灣會推翻中國政權，或者台灣威脅到中國的完整性，而是台灣的存在及成功本身，就足以推翻中國試圖建立專制統治的正當性論述」，希望各國能夠一起捍衛民主台灣。

    澳洲前總理艾波特：CPTPP應迎台拒中

    林飛帆指出，中國對世界各國貿易安全帶來的威脅，已逐漸成為國際共識，台灣積極尋求加入國際區域貿易組織，如CPTPP，過程則遭受中國嚴重干擾。對此，一向挺台的艾波特重申力挺台灣加入CPTPP的立場。

    艾波特說︰「中國與台灣均申請加入CPTPP，但台灣是自由且公平的貿易對象，中國並不是。因此，在我看來，中國應該被拒絕，台灣才應該加入！若最終中國獲准加入CPTPP，而台灣遭拒之門外，就意味著CPTPP成員國忌憚中國。但我們應以公平公正做為接納CPTPP新成員國的標準；因此，讓我們將台灣納入CPTPP。」

    林飛帆說，他會後特別向兩位前總理表達台灣的感謝，兩人都不斷強調支持台灣是應該的，希望台灣繼續加油。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    促設「瑞典之家」 瑞典議員：與台建立適當外交關係
    2022/04/30 05:30

    促設「瑞典之家」 瑞典議員：與台建立適當外交關係
    美發起「未來網際網路宣言」 唐鳳代表簽署
    2022/04/30 05:30

    美發起「未來網際網路宣言」 唐鳳代表簽署

    有了「秘密武器」讓媽媽秒變姐姐！
    立陶宛媒體聯訪 吳釗燮批中國暗助俄勢力
    2022/04/30 05:30

    立陶宛媒體聯訪 吳釗燮批中國暗助俄勢力
    深化台美關係三大目標 總統盼借重台商影響力
    2022/04/30 05:30

    深化台美關係三大目標 總統盼借重台商影響力

    國泰世華CUBE再升級 3.5％回饋隨你拿
    謠言終結站》網傳衛福部強推耳病專用藥 衛福部：不實廣告勿受騙購買
    2022/04/30 05:30

    謠言終結站》網傳衛福部強推耳病專用藥 衛福部：不實廣告勿受騙購買
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播