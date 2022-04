美發起「未來網際網路宣言」 唐鳳代表簽署

行政院政務委員唐鳳(首排中)代表我國出席美國白宮國安顧問蘇利文(首排右二)主持的「未來網際網路宣言」部長級線上發布活動,與各國代表共同簽署宣言。(外交部提供)

2022/04/30 05:30

〔記者楊丞彧、李欣芳/台北報導〕外交部昨表示,美國政府於美東時間廿八日在白宮召開「未來網際網路宣言」(A Declaration for the Future of the Internet)部長級發布活動,由白宮國安顧問蘇利文主持,澳洲、加拿大、日本、英國及歐盟執委會五個宣言創始成員的部長級代表實體與會,其他簽署夥伴線上參與。行政院政務委員唐鳳應邀代表我國線上出席,並在會中與五十餘國代表共同簽署宣言,承諾將促進一個開放、自由、全球化、可互通性、可靠和安全的網際網路。

唐鳳:維護民主需靠安全網路

唐鳳昨表示,如何營造、維護有助體現民主、保障所有人的權益、促進經濟與社會發展的網路環境,不僅是各創始成員與我國的共同願景,也是台灣能夠有所貢獻的議題。俄羅斯入侵烏克蘭,凸顯數位韌性的不可或缺,事實上,要達到這些目標,都需要開放、可靠且安全的網際網路。唐鳳說,「我們始終相信:勇敢自信,世界同行」。

外交部指出,美國在去年十二月召開的「民主峰會」架構下,與台灣等理念相近夥伴共同推動上述宣言。簽署宣言的夥伴國承諾將合作推動一個能加強民主制度、促進公民積極參與民主進程、保護個人隱私權及其安全、並促進自由與全球經濟的網路環境,以因應由國家支持及縱容的網路惡意行為,以及威權政府限制網路使用、運用數位工具壓制言論自由,甚至侵害其他人權與基本自由等行為。

外交部強調,對所有人完全開放且不受控管的言論環境,是讓數位民主開花結果的土壤。因此,台灣積極與美國等理念相近國家合作,推動開放、自由、可靠且安全的網路空間。

