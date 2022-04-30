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    美發起「未來網際網路宣言」 唐鳳代表簽署

    行政院政務委員唐鳳（首排中）代表我國出席美國白宮國安顧問蘇利文（首排右二）主持的「未來網際網路宣言」部長級線上發布活動，與各國代表共同簽署宣言。（外交部提供）

    行政院政務委員唐鳳（首排中）代表我國出席美國白宮國安顧問蘇利文（首排右二）主持的「未來網際網路宣言」部長級線上發布活動，與各國代表共同簽署宣言。（外交部提供）

    2022/04/30 05:30

    〔記者楊丞彧、李欣芳／台北報導〕外交部昨表示，美國政府於美東時間廿八日在白宮召開「未來網際網路宣言」（A Declaration for the Future of the Internet）部長級發布活動，由白宮國安顧問蘇利文主持，澳洲、加拿大、日本、英國及歐盟執委會五個宣言創始成員的部長級代表實體與會，其他簽署夥伴線上參與。行政院政務委員唐鳳應邀代表我國線上出席，並在會中與五十餘國代表共同簽署宣言，承諾將促進一個開放、自由、全球化、可互通性、可靠和安全的網際網路。

    唐鳳：維護民主需靠安全網路

    唐鳳昨表示，如何營造、維護有助體現民主、保障所有人的權益、促進經濟與社會發展的網路環境，不僅是各創始成員與我國的共同願景，也是台灣能夠有所貢獻的議題。俄羅斯入侵烏克蘭，凸顯數位韌性的不可或缺，事實上，要達到這些目標，都需要開放、可靠且安全的網際網路。唐鳳說，「我們始終相信：勇敢自信，世界同行」。

    外交部指出，美國在去年十二月召開的「民主峰會」架構下，與台灣等理念相近夥伴共同推動上述宣言。簽署宣言的夥伴國承諾將合作推動一個能加強民主制度、促進公民積極參與民主進程、保護個人隱私權及其安全、並促進自由與全球經濟的網路環境，以因應由國家支持及縱容的網路惡意行為，以及威權政府限制網路使用、運用數位工具壓制言論自由，甚至侵害其他人權與基本自由等行為。

    外交部強調，對所有人完全開放且不受控管的言論環境，是讓數位民主開花結果的土壤。因此，台灣積極與美國等理念相近國家合作，推動開放、自由、可靠且安全的網路空間。

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