促設「瑞典之家」 瑞典議員：與台建立適當外交關係

瑞典國會自由黨議員佛瑟爾呼籲，瑞典應與台灣建立適當外交關係，而「瑞典之家」就是起手式，也是傑出的一步。（擷取自瑞典國會直播）

2022/04/30 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕瑞典國會廿八日以二○五票同意、八十票反對、六十四票缺席通過決議，敦促瑞典政府在我國設立「瑞典之家」（House of Sweden）。瑞典國會副議長呂謝婷指出，瑞典與台灣間不應侷限於良好的雙邊經貿，更應強化政治關係。瑞典國會外交委員會副主席馮漢斯在國會辯論中強調，加強與台灣關係的最好方式就是設立「瑞典之家」。自由黨議員佛瑟爾更呼籲，瑞典應與台灣建立適當外交關係，而「瑞典之家」就是起手式，也是傑出的一步。

呂謝婷：瑞台應強化政治關係

目前瑞典駐台機構為瑞典貿易暨投資委員會（Business Sweden）台北辦事處，屬於半官半民組織，由瑞典貿易工業部與瑞典對外貿易協會共同組成，成立目的是幫助瑞典企業拓展全球市場以及吸引外資投資瑞典。

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投下反對票八十票的議員，全來自少數執政的社會民主黨。社民黨議員艾哈吉宣稱，瑞典貿易暨投資委員會在台灣運作順利，為什麼要換掉成功的運作模式？但此說法立刻遭到本月中隨團訪台的議員魏馬可駁斥。

魏馬可直指，他訪台親眼所見是，該機構運作稱不上好，領事活動更不順利。無論是瑞典商界或在台公民，都力挺設立「瑞典之家」，這不是換掉運作良好的模式，正確來說是以更好的方案代替。

馮漢斯：促進交流最好方式

馮漢斯指出，沒有人能否認台灣代表「民主」與「寬容」，與台灣盡可能在各種領域互動交流，完全符合瑞典利益，「瑞典之家」定能大大促進雙邊交流。

呂謝婷說，台灣毫無疑問地受到共產黨威脅，必須闡明對台灣民主的支持。將駐台機構升級成「瑞典之家」能做更多事，透過政治性的存在來提升瑞典的能見度。台灣做為深入了解中國的一個重要節點，因此升級駐台機構完全合乎情理。

佛瑟爾：台灣就是一個國家

基督教民主黨議員布倫內佳表示，台灣是事實上的國家，瑞典應大力協助台灣的國際參與。挺台不遺餘力的佛瑟爾強調，台灣就是一個國家，無法接受中國將台灣拒於各種國際組織之外，世界衛生組織就是個明例；當然，台灣更應在聯合國有一席之地。

瑞典之家是一棟位於美國華盛頓的建築物，面向波托馬克河，內有瑞典、冰島、列支敦士登三國駐美大使館及瑞典商業代表處。 瑞典之家有五層樓，二○○六年夏天竣工啟用。瑞典之家設計蘊含斯堪地那維亞的簡約風格，採用瑞典原生楓木及大片玻璃帷幕，隱喻著瑞典政治的透明度。（圖：瑞典之家官網，文：記者楊丞彧）

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