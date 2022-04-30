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    深化台美關係三大目標 總統盼借重台商影響力

    總統蔡英文昨於總統府接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。（取自總統府官網）

    總統蔡英文昨於總統府接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」。（取自總統府官網）

    2022/04/30 05:30

    〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」時致詞指出，擴大來台投資、促進商機交流及擴展國際市場、深化台美關係是未來三大施政目標，期望借重台商的力量和支持，讓台灣和北美洲關係更深化、更緊密，也讓台灣的產業朝國際市場大步邁進。

    蔡英文所指未來三大施政目標，一是擴大來台投資。她說，現在全球進入後疫情時代，面對國際供應鏈重組，政府已經在今年一月宣布「投資台灣三大方案」將延長三年，總計新增貸款達四三○○億元，希望可帶動九千億元的投資，非常歡迎回台投資，一起為台灣創造更多的繁榮。

    蔡英文表示，二是促進商機交流、擴展國際市場，台灣擁有領先的高科技及半導體產業，台商長年旅居海外，熟悉當地的市場運作、法規規範及相關資源。未來，要請大家繼續協助，促進台美之間的人才、產業和技術鏈結，提升國內產業的競爭力，開拓國際市場的新商機。

    蔡指出，第三，請大家繼續發揮影響力，協助深化台美關係。這幾年來，有越來越多的美國國會議員與閣員來台訪問，展現出美國對民主台灣的強勁支持。在台美關係上，能創造出這麼好的成績，大家都是重要推手，未來也要請大家繼續發揮影響力，當台灣與美國政府、國會及企業之間的橋樑，加強台美各領域的合作交流。

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