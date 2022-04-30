立陶宛媒體聯訪 吳釗燮批中國暗助俄勢力

外交部長吳釗燮（左上）日前接受立陶宛主流媒體視訊聯訪，針對台立關係、俄羅斯入侵烏克蘭等議題發表看法。（外交部提供）

2022/04/30 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部長吳釗燮廿八日接受立陶宛多家主流媒體視訊聯訪，針對台灣與立陶宛關係、俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭啟示、中國對台威脅以及民主夥伴合作互利等議題交換意見；外交部指出，吳釗燮強調，台灣與立陶宛是自由民主的堅實夥伴，將堅定一致共同對抗威權主義的擴張。

吳：台立共同對抗威權主義擴張

吳釗燮說，去年我國正式設立駐立陶宛台灣代表處後，今年也收到立國來台設處的申請。我國誠摯歡迎立陶宛駐台機構儘速成立，以加速深化雙邊友好實質合作。

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針對俄羅斯入侵烏克蘭，吳釗燮指出，我國強烈譴責並參與制裁俄羅斯侵略烏克蘭的行為；在戰事爆發後，我國立即馳援烏克蘭廿七噸醫療物資，並成立專戶接受各界捐款，募集約三千三百萬美元善款，陸續轉至周邊國家，充分彰顯台灣願意分擔國際責任，堅定守護民主的精神。反觀中國，雖聲稱中立但暗助俄羅斯，立場大相逕庭。

吳釗燮重申，面對中國的文攻武嚇，台灣會效法烏克蘭人民堅強抵抗俄國優勢武力的決心，肩負起捍衛自己國家安全的責任。台灣不僅積極提升國防自衛能力，發展不對稱戰力，建構嚇阻所需的實力，同時與世界民主夥伴加強安全合作。在烏俄戰火仍蔓延的時刻，台灣與立陶宛是自由民主的堅實夥伴，堅定一致共同對抗威權主義的擴張。

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