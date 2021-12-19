民進黨公投策略奏效 南高大票倉 穩住施政

萊豬、核四公投部份縣市投票結果

2021/12/19 05:30

記者鍾麗華／特稿

英國金融時報在公投前分析，這場公投是國民黨避免繼續被政治邊緣化的背水一戰。然而昨天投票結果，無疑敲響國民黨警鐘，也牽動緊接而來的台中第二選區選舉、無黨籍立委林昶佐罷免案，甚至二○二二地方選舉。公投是最新民意的展現，若國民黨不深切檢討，繼續亂台，最後仍將自傷。

在訴諸藍綠對決後，四大公投的同意票得票率介於四十七．一六％至四十八．九五％，不同意票為五十一．○四％至五十二．八四％。指標性的反萊豬公投同意票與不同意票分別為四十八．七九％、五十一．二一％。

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進一步分析投票行為，仍不脫藍綠基本盤。雖然民進黨以四比○完封四大公投案，整體而言，雙北、桃園、竹苗、花東、南投的同意票多於不同意票，而在重啟核四上，新北市不同意票為五十一．九七％，但同意票仍有四十八．○三％。

以反萊豬在六都的投票來看，台北市、新北市、桃園市的同意票都略多於不同意票，台中算打平，而台南市與高雄市的不同意票遠遠大於同意票，兩者得票率差距高達二十個百分點。

台中以北 同意票居多

民進黨的策略奏效，成功拉抬氣勢、穩住施政，但二○二二地方選情仍不容樂觀，畢竟台中以北仍是同意票的選民居多。而民進黨明年在六都有哪些戰將，可挑戰新北市長侯友宜、擊敗台中市長盧秀燕、接起桃園市長鄭文燦的棒子、翻轉台北市的基本盤？

公投之後，藍綠明天將在立法院交手，就怕國民黨不思檢討，仍放任戰鬥藍、鷹派杯葛亂鬥。因國民黨召委拒絕排審，現仍有諸多部會預算尚未出委員會，民進黨團要如何讓這些預算逕付二讀，並排除一個月的冷凍期，讓明年度中央政府總預算能在農曆年前的臨時會順利通過，恐與國民黨團有一番激戰。

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