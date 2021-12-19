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    基桃竹市警訊？ 林錫耀：推最強候選人

    公投案開票狀況（記者田裕華攝）

    公投案開票狀況（記者田裕華攝）

    2021/12/19 05:30

    〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕四大公投案皆未通過，不過民進黨北部執政縣市基隆市、桃園市、新竹市，同意票皆超越不同意票。由於桃園市為民進黨在明年縣市長選舉要守住的重中之重，公投票數是否反映明年選情？民進黨秘書長林錫耀昨強調，每次投票應該單獨來看，民進黨會提出最強候選人。

    桃園市長鄭文燦昨表示，這一次輸贏總數兩萬餘票，反映藍綠基本盤，其數字就等於中壢一區的差距，中壢區現有十位議員，民進黨僅有兩位，「未來的市長人選，必須展現有跨越基本盤的能力，才能夠勝選。」

    針對公投票數結果，是否影響二○二二縣市長選情，林錫耀於記者會指出，部分民進黨執政縣市的同意票得票較多，不過每次投票應該單獨看。公投是針對事，選舉是針對人，選民不會只考慮單一因素，更不是鐵板一塊，「否則，北部三個執政縣市首長，也不會在二○一八年都順利連任！」人選還是非常重要，未來將提出最強的候選人，有信心在未來選舉贏得勝選。

    黨內人士指出，民進黨在四大公投從輸到現在翻轉，也給黨公職一個啟示：面對二○二二年縣市長選舉挑戰，沒有不團結的本錢。

    藍營基層憂明年選情

    國民黨方面，面對四項公投不同意票全部高於同意票的結果，對明年縣市長選舉更顯憂心忡忡，有意參選明年高雄市議員的中央委員李昶志就表示，從公投氣勢不好來看，明年選舉藍軍會非常困難，這是整體作戰的問題，高雄市已經夠低迷了，未來沒有一個撐得起局勢的母雞，小雞們要怎麼辦？

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