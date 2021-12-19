4 公投都輸 林為洲辭黨副秘書長
〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕四大公投案昨天都未通過，新北市長侯友宜慘遭支持者圍剿。多位國民黨立委認為，公投挫敗與縣市長表態無關，國民黨應該深切檢討策略，找出「贏局賭輸」的真正原因，反萊豬領銜人林為洲也宣布辭去副秘書長以示負責；反倒是剛回黨的立委傅崐萁，發新聞稿痛批在野諸侯冷漠旁觀，高喊藍營要「揮淚斬馬謖、告別藍皮綠骨」。
對於黨主席朱立倫是否應該為成敗負責下台，黨內看法兩極。據了解，二十二日的國民黨中常會上將有人發難，要求「朱中央」徹底檢討決策風格與黨務治理方式。
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林為洲說，這次淪為藍綠基本盤對決，中間選民都沒有投票，和提公投案的初衷不符，國民黨應深切檢討策略，他身為反萊豬領銜人、國民黨公投小組執行長，在兩任主席江啟臣、朱立倫任內參與決策，「參與決策的人本來就應該負責，我先請辭以示負責」，即刻辭去副秘書長一職。
至於其他黨內高層要不要負責？林為洲說，由他們自己決定，但應先檢討真正的原因、找出戰略失誤，他不認為侯友宜是主要原因，為什麼投票率不高、與民調差異甚大？如果連真正敗戰原因都不知道就先找戰犯，國民黨會失去真正檢討的機會。
先前曾批評侯友宜不表態的國民黨立委陳玉珍也表示，結果顯示人民對議題性投票比較不關心，國民黨應該檢討策略，像是不要把所有案子綁在一起，黨中央一開始也要說明動員的標準與獎懲等，但她強調，整體投票率皆低，國民黨輸了、民進黨也沒贏，這無關縣市長的表態，沒有究責的問題。
立委許淑華也認為沒有究責問題，主要是許多民眾消極認為政府顢頇、投票也沒用才導致投票率低，這與國民黨有沒有參與沒太大關係，侯友宜或許是從地方上感受到藍綠對決不那麼有效，才會決定不表態。她認為，公投沒候選人也不是政黨票，所以不是政黨輸了，而是人民輸了。
中廣董事長趙少康則表示，國民黨的黨公職已盡力催票，但在蔡英文「政黨對決」操作下結果仍不如預期，提醒大家，不要在黨內找戰犯，這對監督制衡執政黨毫無幫助，只會親痛仇快。
傅崐萁要藍營 告別藍皮綠骨
不過，傅崐萁發新聞稿強調，這次公投是團結的民進黨逆襲打敗貌合神離的在野黨，在野諸侯都是冷漠旁觀的路人甲，這樣的結果不難想見，藍營要痛下決心「揮淚斬馬謖、告別藍皮綠骨」，方能重振士氣。