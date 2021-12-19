4 公投都輸 林為洲辭黨副秘書長

四大公投都沒過關，反萊豬公投領銜人林為洲宣布辭去國民黨副秘書長並指國民黨應該深切檢討策略。（記者陳昀攝）

2021/12/19 05:30

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕四大公投案昨天都未通過，新北市長侯友宜慘遭支持者圍剿。多位國民黨立委認為，公投挫敗與縣市長表態無關，國民黨應該深切檢討策略，找出「贏局賭輸」的真正原因，反萊豬領銜人林為洲也宣布辭去副秘書長以示負責；反倒是剛回黨的立委傅崐萁，發新聞稿痛批在野諸侯冷漠旁觀，高喊藍營要「揮淚斬馬謖、告別藍皮綠骨」。

對於黨主席朱立倫是否應該為成敗負責下台，黨內看法兩極。據了解，二十二日的國民黨中常會上將有人發難，要求「朱中央」徹底檢討決策風格與黨務治理方式。

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林為洲說，這次淪為藍綠基本盤對決，中間選民都沒有投票，和提公投案的初衷不符，國民黨應深切檢討策略，他身為反萊豬領銜人、國民黨公投小組執行長，在兩任主席江啟臣、朱立倫任內參與決策，「參與決策的人本來就應該負責，我先請辭以示負責」，即刻辭去副秘書長一職。

至於其他黨內高層要不要負責？林為洲說，由他們自己決定，但應先檢討真正的原因、找出戰略失誤，他不認為侯友宜是主要原因，為什麼投票率不高、與民調差異甚大？如果連真正敗戰原因都不知道就先找戰犯，國民黨會失去真正檢討的機會。

先前曾批評侯友宜不表態的國民黨立委陳玉珍也表示，結果顯示人民對議題性投票比較不關心，國民黨應該檢討策略，像是不要把所有案子綁在一起，黨中央一開始也要說明動員的標準與獎懲等，但她強調，整體投票率皆低，國民黨輸了、民進黨也沒贏，這無關縣市長的表態，沒有究責的問題。

立委許淑華也認為沒有究責問題，主要是許多民眾消極認為政府顢頇、投票也沒用才導致投票率低，這與國民黨有沒有參與沒太大關係，侯友宜或許是從地方上感受到藍綠對決不那麼有效，才會決定不表態。她認為，公投沒候選人也不是政黨票，所以不是政黨輸了，而是人民輸了。

中廣董事長趙少康則表示，國民黨的黨公職已盡力催票，但在蔡英文「政黨對決」操作下結果仍不如預期，提醒大家，不要在黨內找戰犯，這對監督制衡執政黨毫無幫助，只會親痛仇快。

傅崐萁要藍營 告別藍皮綠骨

不過，傅崐萁發新聞稿強調，這次公投是團結的民進黨逆襲打敗貌合神離的在野黨，在野諸侯都是冷漠旁觀的路人甲，這樣的結果不難想見，藍營要痛下決心「揮淚斬馬謖、告別藍皮綠骨」，方能重振士氣。

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