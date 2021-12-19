臉書遭出征 侯：願承擔公投結果

四大公投國民黨皆敗，新北市長侯友宜昨表示。「對於這次的公投結果，我願意承擔！」（記者陳志曲攝）

2021/12/19 05:30

〔記者周湘芸、邱書昱、何玉華、蘇金鳳／綜合報導〕四項公民投票，藍營全盤皆敗，新北市長侯友宜成了許多國民黨支持者出征的「戰犯」，侯的臉書在昨晚湧入許多批評的言論。侯友宜昨晚發布聲明表示，「對於這次的公投結果，我願意承擔！」

藍粉怒嗆 要侯滾出國民黨

侯友宜此次不願表態支持任何公投，也始終未出席國民黨的公投宣講活動，引發部分藍營支持者的強烈不滿，昨晚公投結果揭曉，藍營全盤皆敗，侯友宜的臉書湧入很多批評言論，怒嗆「再也不會投給你！」「滾出國民黨！」「戰犯！」「侯市長是國民黨人嗎？」等激進的留言。

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侯友宜則發布聲明指出，公投是人民意志的表達，尊重公投的結果，呼籲大家團結向前走，「對於這次公投結果，我願意承擔。」

另位國民黨直轄市長、台中市長盧秀燕昨晚則對公投結果表示，社會上對於公共事務或政策，有不同的想法，民眾已透過公投表達意見，公投結果已產生，她表示尊重。

盧秀燕：尊重公投結果

侯友宜昨在開票前在市政行程受訪時說，擔任公務員已四十多年，秉持專業、認真、負責的精神來做事，對於政治也許沒有那麼高的敏感度，對政治的興趣也許沒有那麼高，他只堅持全心全意做好自己的工作，努力完成人民託付的責任。

對於前天晚上「被表態」、新北市議會議長蔣根煌公開表示「侯友宜支持四個公投」，侯友宜則說，他對外從未說過這些事，一直保持行政中立。媒體追問，是否擔心引起國民黨支持者不滿？侯友宜說，「表達意見後就尊重民意，我的生活如常，我的身分是新北市長，會繼續好好做事。」

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