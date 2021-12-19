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    首頁　>　政治

    朱立倫政治出草 反割到自己

    四項公投案全部被否決，國民黨主席朱立倫昨晚召開記者會表達歉意，並籲「把戰友找回來，不要找戰犯。」（記者田裕華攝）

    四項公投案全部被否決，國民黨主席朱立倫昨晚召開記者會表達歉意，並籲「把戰友找回來，不要找戰犯。」（記者田裕華攝）

    2021/12/19 05:30

    記者施曉光／特稿

    四項公投全被否決，重挫藍營士氣，其中重啟核四案正是壓垮「四個同意」的稻草。國民黨從最初喊出「四個同意」，之後一度與珍愛藻礁、重啟核四撇清關聯，後來又重新站隊擁核，明顯犯下戰略誤判。重啟核四案雖非國民黨所提，卻是黨內「找戰犯」風暴的一顆「核彈」，朱立倫政治出草，反割到自己。

    朱立倫回鍋與前主席江啟臣爭奪黨魁寶座，言猶在耳的就是自詡能做團結所有藍軍與縣市長的領航者，如今不但居藍營地方百里侯領頭羊的昔日副手侯友宜拒絕臣服，連台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙也不接令旗，重挫黨魁威望。

    國民黨一開始將公投定位為政治鬥爭的倒閣行動，呼籲社會透過公投讓蘇內閣下台，後又換一張臉孔，佯稱四項公投與政黨對決無關，但十月下旬民進黨喊出「四個不同意、台灣更有力」，朱立倫立刻反嗆，「四個都同意，大家都開心。」

    當國民黨定調「四個同意」，侯友宜、林姿妙等人出現反對立場，朱立倫又改口辯稱，國民黨提案只有反萊豬、公投綁大選等兩案，全黨要一致共同推動，至於反三接、重啟核四非國民黨提案，只能尊重、協助，開放黨員自主決定，等於是與公民團體所推的兩項公投案做了切割。

    未料，趙少康等「戰鬥藍」逼宮，前總統馬英九又施加壓力，朱立倫只好對不起昔日的新北市民，又回到「四個同意」，站隊擁核一方，完全低估了核四問題在黨內「引爆」的作用力。

    因為扳不動黨籍縣市長的屁股，國民黨「民主守夜」只能靠剪輯新聞影片「現身」湊數，甚至還上演一齣侯友宜被新北市議長蔣根煌「表態挺核」的戲碼，隨即遭新北市政府聲明甩了一記超響耳光，導致「四個同意」陣營氣勢瞬間瓦解。

    朱立倫最初喊「倒閣公投」，後來雖改口「給民進黨教訓」，證明他的心態就是拿這場公投做為政治競技場，卻沒料到最後被綠營的一句話，「不要因為想教訓誰，而教訓到自己愛的台灣」，瓦解了「政治出草」的正當性。

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