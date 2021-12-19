4 公投都輸 朱致歉 籲勿找戰犯

四項公投案全部被否決，國民黨主席朱立倫昨晚召開記者會表達歉意，並籲「把戰友找回來，不要找戰犯。」（記者田裕華攝）

2021/12/19 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕這次四項公投案全部被否決，喊出「四個都同意，台灣更美麗」的國民黨主席朱立倫昨晚召開記者會表達歉意，並稱投票結果其實就是回歸藍、綠基本盤，他承認國民黨的力量還不夠，但相信深化民主的道路不會中斷，國民黨還會勇敢地走下去，身為黨魁，他必須承擔責任，並呼籲黨內一起「把戰友找回來，不要找戰犯。」

對於黨內許多人把矛頭指向新北市長侯友宜，朱立倫說，做為黨主席，他要負最大責任，必須承擔，並重申，大家要趕快把戰友找回來，不要找戰犯。

請繼續往下閱讀...

黨內矛頭指向侯 「做為黨主席 必須承擔」

朱立倫還說，遺憾這次公投結果，是對台灣民主的傷害，因為公投已死，今後台灣大概很難再有任何公投案在鳥籠式的公投制度下可以通過。

朱指出，這次四大公投結果很不理想，身為主席，要向全體國人、志工、黨員同志表達歉意。他並強調，這個結果對於台灣新的民主獨裁政府，是個勝利，但對於追求深化民主的公民團體與基層民眾而言，卻是民主傷害，這是台灣第一次公投與大選分開，結果就是把公投關回鳥籠，結果也印證了公投應該綁大選的重要性。

個人努力不夠 致結果與民調落差大

朱也說，這次公投結果挑戰了選前所有的民調，因為民調顯示多數民眾的真心意願，卻因公投無法與大選結合，非常多的中間選民無法投票，讓投票率創下最低，導致投票都回到藍、綠基本盤。但他必須承認，國民黨尤其他個人的努力不夠，無法召喚每位選民站出來投票，導致結果與民調有這麼大落差。

投票率低 藍、綠都在召喚基本盤

朱立倫強調，面對龐大的行政資源與國家資源，在野黨必須認清楚要與民眾站在一起，與所有在野力量站在一起，團結所有在野力量，才有辦法對抗民主獨裁的政府。

對於投票票數，朱立倫認為，這其實就是藍、綠基本盤，這次藍、綠都在召喚基本盤，不論是綠營的不同意票，或藍營的同意票，都無法通過門檻，即便民進黨要提案，公投也不可能通過，證明現行公投法是把公投殺死、關進鳥籠的惡法。

他也指出，國民黨要擴大支持面，未來主打議題會跳脫最近的話題，改以民生、通膨、房價、疫情後新經濟等議題為主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法