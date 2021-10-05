嘉嘉併 在地商界湧支持聲浪

嘉義縣市是否合併升格，在地的商界出現支持聲浪。（資料照）

2021/10/05 05:30

整合後 政府與民間可獲更多資源 有更大力量

〔記者丁偉杰、王善嬿、蔡宗勳、黃淑莉／綜合報導〕嘉義縣市是否合併升格，在地的商界出現支持聲浪。嘉友電子董事長孔德偉昨受訪指出，站在企業管理角度，嘉義縣市政府整合後，政府與民間可獲更多資源，有更大力量；至於合併遇到的困難，應由中央出面解決。

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孔德偉強調，嘉市像蛋黃、腹地小，嘉縣則像蛋白，兩個地方政府若能整合，可避免行政資源重複浪費。

嘉義市高姓超商業者說，他支持「嘉嘉併」，盼中央挹注更多資源，把消費商機的餅做大，大家都有錢賺。

盼把消費商機的餅做大

嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌贊成嘉義縣市合併。他認為，嘉縣陸續完成工業區開發後，從傳統農業縣躍居農工大縣過程中，正需要商業服務功能完善的嘉市來互補，不需用政治角度解讀合併議題，應理性務實探討，才不致流於口水戰。

發揮一加一大於二的效果

陳錦煌說，城市要有競爭力，若沒有完整的人口與產業結構基本盤，無法占一席之地；嘉義縣市合併後讓行政組織更強大、競爭力增強，發揮一加一大於二的效果，並可留住優秀人才。

中正大學戰略暨國際事務研究所創所所長暨兼任教授宋學文認為，從中央財政分配角度，嘉義縣市已被邊緣化，嘉義縣正發展工業區、規劃設科學園區，需要資源整體開發，嘉義縣市發展一定要升格，應趁新竹縣市拋出合併升格議題，打鐵趁熱，且納入雲林縣規劃合併升格。

宋學文說，無論嘉嘉併或雲嘉嘉併，都將影響地方組織、派系利益及資源分配，很難透過由下而上推動，建議應自上而下訂定區域合併辦法、行政組織等法規。

對於「嘉嘉」或「雲嘉嘉」合併升格聲浪，雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠昨天受訪指出，跨縣市區域合作治理比較重要，雲嘉嘉是台灣重要穀倉，離島、花東都有發展條例，應制定雲嘉南或雲嘉嘉條例，挹注更多資源協助。

黃敏惠昨天帶著市府團隊成員到雲林縣府致贈「科學寶盒」。黃受訪表示，雲嘉南平原為台灣的穀倉，經濟發展卻陷入谷底，糧食安全也是國家安全，最辛苦也最重要的地方不被重視，呼籲中央應挹注更多資源予以協助。

張麗善則指出，大家都是居住在台灣寶島，應該要享有同樣資源，希望中央讓每個縣市均富、均強，資源分配要合理、公平，才能讓大家感受到尊重。

嘉義縣市是否合併升格，在地的商界及學界都出現支持聲浪。（資料照）

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