黃健庭傳接黨秘 許淑華籲朱慎重

國民黨主席當選人朱立倫感恩之旅來到彰化，強調國民黨越是艱困時刻越要團結。（記者劉曉欣攝）

2021/10/04 05:30

〔記者張協昇、劉曉欣／綜合報導〕 國民黨主席當選人朱立倫預計五日走馬上任，外傳前台東縣長黃健庭將接任黨秘書長，朱立倫昨到南投縣進行謝票之旅時，國民黨立委許淑華當著朱面前指出，主席要用的秘書長人選應該是一個在黨危難時候願意留下來承擔的人，而不是在黨危難時候急著跳船的人，對於這種黨性不堅的人，建議主席要慎重考量。

許淑華指出，她對於黃前縣長過去的施政表現給予肯定，可惜黃前縣長卻在最後接受民進黨提名欲接任監院副院長，她個人對於這種接受過黨的栽培卻倒戈的人欲接黨秘書長持較保留態度，主席應該多聽聽基層黨員心聲，再多做考量。

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馬文君：應留好人才

立委馬文君則持不同意見，表示朱主席用人應有其考量，其他黨派積極爭取黃前縣長，也一定有其理由，民進黨敢用的人國民黨沒理由自己不敢用，對於好的人才，國民黨應該予以留住，讓其能發揮長才。

朱立倫昨走訪南投、彰化等地進行感恩之旅，由於國民黨先前大量解僱黨工，因付不出退休金與資遣費，遭解僱黨工提告，也讓位於彰化市西勢街、有二十二年屋齡的彰化縣黨部，預計六日由彰化地院執行第一次拍賣，一拍底價一億八百五十萬元。

對此，朱立倫強調，等他就任之後，將會盡最大的努力來了解，國民黨最重要的事就是獲得民眾的支持，有民眾支持就有資源。

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