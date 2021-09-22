《台中》市府振興加值方案3.5億 藍綠有意見

市長盧秀燕振興加值方案追加3.5億，藍綠議員都有意見。盧的臉書也遭網友罵翻，直呼失望！（取自盧秀燕臉書）

2021/09/22 05:30

藍營有議員指未在7天前送來書面報告 綠營批有3.1億花在抽現金

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議會今天召開臨時會大會，將進行追加減預算一讀會，藍綠市議員各以不符制度及購物節的振興加值方案3.5億元細項說不清楚，揚言將退回這筆追加預算。對此，副市長黃國榮表示，追加減預算已在市議會召開程序委員會7天前就送到市議會，「振興加值方案」也已在17日市長公布後，當天下午就送到各議員研究室，一切依照規定辦理。

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綠今召開黨團大會 不排除退回

市議會今天召開臨時會大會，將進行110年度市府追加減預算及109年台中市總決算等議案一讀。民進黨團總召謝明源表示，此次3.5億元的振興加值方案，至今都未將細項送到市議會來，上週五市長盧秀燕公布的方案都是在抽獎，且全台灣都可以抽，台中市民機率被稀釋，不如發1千元給市民，今天會召開黨團大會，不排除退回這筆預算。

民進黨市議員周永鴻質疑，市府拖至上週五才提出振興加值方案，竟然只有抽現金和豪宅，追加3.5億預算足足有3.1億花在抽現金，如同打興奮劑結果打到生理食鹽水，不只浪費預算，更無助振興台中市產業，規劃得比百貨公司週年慶還差，將強力要求退回。

藍黨團書記長：已排報告 不宜退回

國民黨市議員李中表示，台中市議會議事規則第25條規定，市政府的書面報告應於開會7日前送達市議會及各議員，市府振興加值方案未在7天前將書面報告送到市議會，不符合制度，要求將此一追加減預算退回。國民黨黨團書記長陳政顯對李中要求退回的立場表示尊重，但他強調，臨時會已針對振興加值方案排定專案報告，市議員可以好好質詢市府，不宜退回。

官員：振興方案細項當天下午即送達

副市長黃國榮表示，追加減預算已在程序委員會召開前7天送達，事實上，不管是總預算及追加減預算的細項相當多，都會在開議時陸續送到議員手中，因為市議員在上一次定期會有提出要趕快送振興方案細項，市府記者會後當天下午就送達。

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