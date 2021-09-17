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    監院進行3﹢11相關調查 意外揭露／放寬機組員檢疫 朝野都有立委代陳情

    2021/09/17 05:30

    〔記者楊淳卉、吳書緯／台北報導〕行政院長蘇貞昌今於立法院提出「三加十一」決策過程專案報告並備詢，曾多次批評決策的民眾黨立委邱臣遠昨召開記者會，誓言要「直球對決」。不過，監院相關調查意外揭露，在「三加十一」上路前，邱臣遠曾接受機師工會「放寬檢疫政策」陳情，並發函衛福部，要求衛福部回應。過去協助機師向衛福部陳情，今猛批「三加十一」決策，態度似顯「昨是今非」。

    「三加十一」決策遭外界指是五月本土疫情破口，民進黨立委范雲因曾轉達機師職業工會陳情，邀集部會開協調會，遭指「關說」介入放寬機組員檢疫，爭議爆發後，監察院已展開調查，國民黨、民眾黨、時力立委都要求行政院公開決策過程。邱臣遠曾在六月砲轟決策過程粗糙，昨更召開記者會，批評至今未見調查報告，蘇揆把全民當塑膠。

    相關調查意外揭露，邱臣遠也曾在三月廿三日發函衛福部，轉達機師工會陳情，要求衛福部了解後回覆說明。邱臣遠昨受訪回應，當時機師工會發函給所有交通委員會的立委陳情，辦公室接到陳情時，可能會協助代轉陳情案，請部會評估；他的國會辦公室是否發函衛福部，還要再確認，但他本人沒有直接接到工會的陳情。

    相關調查也顯示，時代力量立委邱顯智曾於今年一月發文衛福部傳達空服員工會陳情，提到今年一月加嚴的「七加七」政策不利於多數機組員的權利。邱並於一月十三日在國會辦公室邀集疫情指揮中心、衛福部疾管署、交通部民航局、空服員工會等召開協調會。

    邱顯智昨解釋，一月十三日的協調會並非討論放寬檢疫政策，而是討論因為疫情，飛機上的空服員可不可以不要送熱餐、飲料等相關航空業從業人員應有的職業安全衛生保障。

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