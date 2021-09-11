反飽和攻擊 國軍制海飛彈機動化

海軍反艦飛彈已朝機動化方式部署，二○一三年成立海鋒大隊機動中隊（現為機動一中隊），今年再編成機動二中隊。圖為總統蔡英文視導海鋒大隊機動二中隊。（總統府提供）

2021/09/11 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕蔡英文總統昨視導新成立的海軍海鋒大隊機動二中隊；據指出，機動二中隊將於下週登場的「漢光卅七號」實兵演習驗證作戰效能，強化西部制海能量。

國軍發展陸射雄風系列反艦飛彈，起初都是以陸上固定陣地方式部署，共編成七個海鋒中隊，陣地北起馬祖東引、南至屏東小琉球，遍及全台各地；隨著中共對台飛彈威脅加劇，海軍反艦飛彈開始朝向機動化方式部署，二○一三年成立海鋒大隊機動中隊（現為機動一中隊），今年再編成機動二中隊。

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將增加四至五個機動中隊

根據國防部一一○年度公開預算書顯示，海軍司令部購置「機動飛彈車」，以建構聯合制海戰力為目的，配合原有固定陣地並依作戰進程調整機動位置，達成聯合制海戰術運用彈性，委託中科院在二○一七年至二○二三年生產三十六枚雄二箱組飛彈、壽限件換裝五十枚以及籌建機動飛彈發射系統七類九十一輛機動車輛，全案總計約一百三十六億元；估計將增加四至五個機動中隊。

不過，國防部近日將一一一年度公開預算書送至立院審議，上述「機動發射車」項目卻未見於公開預算書中。根據去年度預算書，二○二二年與二○二三年分別仍有約三十三億元和廿五億元待付，海軍對此並未做出解釋，預期將會轉由預算規模兩千餘億元的特別預算支付。

可搭配MQ-9B進行目標辨識

針對國軍陸射反艦飛彈「機動化」，前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩昨指出，雖然海軍反艦陣地都有抗炸能力，但是面對共軍的飽和攻擊的時候，很難預料戰力是否能維繫，且共軍對固定陣地的攻擊方式非常多樣，因此陸射反艦飛彈機動化，將可以前往預備陣地，讓共軍無法進行飽和攻擊。

展望未來發展，國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌指出，相關指管通情系統必須順暢，且機動發射車必須要有電子反制能力，足以抗干擾，在遠距離目標的蒐獲與辨識能力要加強，這部分可搭配將自美國引進的MQ-9B「海上衛士」大型無人機和國造無人機進行目標辨識。

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