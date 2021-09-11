海鋒機動中隊 漢光演習驗證戰力

蔡總統昨並視導空軍飛指部防空連接戰程序演練。（軍聞社）

2021/09/11 05:30

總統視導中部駐軍 期許讓世界看見國軍保台決心

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨前往台中視導「空軍防空暨飛彈指揮部」、「軍備局生產製造中心」及「海軍艦隊指揮部」。總統表示，海軍海鋒大隊機動二中隊上個月剛成軍，不僅是高科技兵種，更因為機動性強、隱匿性高，在不對稱作戰上扮演重要角色；下週就是漢光演習，也是機動二中隊第一次參與漢光演習，她請國軍弟兄姊妹務必全力以赴，讓全世界看見保衛國家的決心。

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機動二中隊 八月成軍

據悉，機動二中隊是雄風三型、雄風二型反艦飛彈的機動發射車組單位，是海軍最新成立的作戰單位之一，將參與下週舉行的漢光演習，驗證飛彈機動發射車及機動中隊的作戰效能。

視導防空連 接戰演練

蔡英文昨首先抵達「空軍防空暨飛彈指揮部」，視導防空連接戰程序演練；接著至「軍備局生產製造中心」，視導口罩及降落傘生產線，隨後前往「海軍艦隊指揮部海鋒大隊」，視導吊卸彈操演及車組。蔡也頒發加菜金，慰勉國軍弟兄姊妹的辛勞。

蔡英文在「海軍艦隊指揮部海鋒大隊」致詞表示，今年以來，國軍不僅堅守崗位，也協助救災和防疫的任務，非常感謝國軍的努力與貢獻。來這裡之前，她也到軍備局二○九廠了解國軍的口罩生產及降落傘具製作，還有到防空暨飛彈連，看連隊上的接戰程序演練，也看到機動二中隊的吊卸彈操演，非常迅速確實，這些都是弟兄姊妹們努力的成果。

蔡英文表示，上個月機動二中隊剛成軍，飛彈部隊不僅是高科技兵種，更因為機動性強、隱匿性高，在不對稱作戰上，扮演非常重要的角色。為了要給飛彈部隊更大的支持，自二○一七年開始推動建案，籌獲機動飛彈車組，同時也進行營舍整建等軍事設施工程。現在所在的營舍就是在今年一月整建完成，並且在經歷半年的成軍訓練後，成立了機動二中隊。

總統蔡英文（前排中）昨視導海軍艦隊指揮部海鋒大隊機動二中隊，總統指出，海軍官兵通力合作，完成飛彈吊掛演練，這是不對稱作戰的重要戰力。（總統府提供）

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