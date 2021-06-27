謠言終結站》來台北當街友打疫苗？北市社會局：須已列冊無家者

謠言終結站》

2021/06/27 05:30

網傳內容：

台北市對街友全面施打疫苗，網路有訊息搭配照片宣稱「從南部搭高鐵來台北當街友打疫苗，比出國搭機去美國便宜多了，而且回來還不用關14天」。

查證結果：

台灣事實查核中心詢問北市社會局社工科科長陳怡如，她表示，台北市一直有對無家者（街友）列冊並進行追蹤。目前預計接種疫苗約700人，都是列冊的無家者及在中途之家的無家者。

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北市府副發言人魏佑任也說，社會局對無家者都有列冊，民眾不會因為在外夜宿一天，就被列入無家者名單內。

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