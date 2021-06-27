為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    張顯耀特權打疫苗 高市開罰1.5萬

    藍營人士 打疫苗罵疫苗

    藍營人士 打疫苗罵疫苗

    2021/06/27 05:30

    義大醫院違規接種 被罰30萬

    〔記者許麗娟、黃旭磊、簡惠茹／綜合報導〕國民黨前立委張顯耀五月廿八日以「義联集團員工」身分，在高雄義大醫院接種AZ疫苗，還在臉書發文「台灣不要撿日本國人不要的AZ」，高雄市衛生局昨以未依資格接種疫苗的事實開罰一萬五千元，義大醫院則開罰卅萬元。高雄市長陳其邁強調，「違反規定誰都一樣，就是處罰，不要一再挑釁」。

    張曾抹黑AZ 被批口嫌體正直

    民進黨發言人劉康彥則譏諷國民黨「臉書罵疫苗，醫院打疫苗」，一方面唱衰抹黑AZ疫苗，一方面又特權偷打，這種「口嫌體正直」的行為，實在令人感到錯亂及諷刺，只會讓人感到國民黨雙重標準。

    劉康彥指出，除了張顯耀，黃昭順、丁守中、連戰夫婦、張榮味等人都被媒體踢爆特權施打疫苗。國民黨既然這麼想打疫苗，就不要說一套做一套，甚至不惜用「乞丐疫苗」來貶低台灣，破壞國際外交。

    六月初才爆出黃昭順特權打疫苗事件後，陳其邁曾撂重話，「若在高雄市用特權插隊，絕對用最嚴重的傳染病防治法送辦。」前天又爆出張顯耀比黃昭順還早就在義大醫院打完疫苗，張顯耀和義大醫院都被開罰。

    陳其邁：特權插隊 就是處罰

    陳其邁表示，疫苗輪誰就去打，沒輪到就不應該有特權或插隊，依風險規劃是社會起碼的公平正義，違反規定就是開罰沒有例外。

    對於黃昭順與張顯耀的特權疑慮，衛生局簡任技正潘炤穎說，兩起事件本質不同，黃昭順是符合資格但在不同區域接種。張顯耀部分，義大醫院說他是義联集團員工，擔任兩岸事務的主任委員，負責義大醫療體系的物資調度及疫苗採購小組，但醫院無法提出證明文件，雖有名冊，但列冊人員與實際人員不同，因此以違反傳染病防治法開罰。

    義大醫院指出，張顯耀為協力廠商之一，協助採購防疫物資、設備和疫苗等事宜，需頻繁進出醫院，也屬密切接觸醫院醫療人員，故列為醫療院所高風險非醫事人員類別施打疫苗。對於遭裁罰卅萬元，義大醫院不願評論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    連戰等人比照張顯耀罰款？陳時中：再研究
    2021/06/27 05:30

    連戰等人比照張顯耀罰款？陳時中：再研究
    飛特立航空疫苗造冊 被爆主管家人也入列
    2021/06/27 05:30

    飛特立航空疫苗造冊 被爆主管家人也入列

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    謠言終結站》來台北當街友打疫苗？北市社會局：須已列冊無家者
    2021/06/27 05:30

    謠言終結站》來台北當街友打疫苗？北市社會局：須已列冊無家者

    兼顧領息雙收益策略
    政治今日熱門
    「移工便當」登國際媒體 曾玟學籲縣府落實督導
    2021/06/26 12:42

    「移工便當」登國際媒體 曾玟學籲縣府落實督導

    才酸AZ疫苗卻爆5月插隊施打 張顯耀臉書被灌爆
    2021/06/26 09:42

    才酸AZ疫苗卻爆5月插隊施打 張顯耀臉書被灌爆

    曾起草防暴三法 前監委高鳳仙過世享壽66歲
    2021/06/26 07:40

    曾起草防暴三法 前監委高鳳仙過世享壽66歲

    傳百名台灣人出席中共百年黨慶 陸委會：不得參加傷害主權活動
    2021/06/26 08:46

    傳百名台灣人出席中共百年黨慶 陸委會：不得參加傷害主權活動

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播