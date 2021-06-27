張顯耀特權打疫苗 高市開罰1.5萬

藍營人士 打疫苗罵疫苗

2021/06/27 05:30

義大醫院違規接種 被罰30萬

〔記者許麗娟、黃旭磊、簡惠茹／綜合報導〕國民黨前立委張顯耀五月廿八日以「義联集團員工」身分，在高雄義大醫院接種AZ疫苗，還在臉書發文「台灣不要撿日本國人不要的AZ」，高雄市衛生局昨以未依資格接種疫苗的事實開罰一萬五千元，義大醫院則開罰卅萬元。高雄市長陳其邁強調，「違反規定誰都一樣，就是處罰，不要一再挑釁」。

張曾抹黑AZ 被批口嫌體正直

民進黨發言人劉康彥則譏諷國民黨「臉書罵疫苗，醫院打疫苗」，一方面唱衰抹黑AZ疫苗，一方面又特權偷打，這種「口嫌體正直」的行為，實在令人感到錯亂及諷刺，只會讓人感到國民黨雙重標準。

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劉康彥指出，除了張顯耀，黃昭順、丁守中、連戰夫婦、張榮味等人都被媒體踢爆特權施打疫苗。國民黨既然這麼想打疫苗，就不要說一套做一套，甚至不惜用「乞丐疫苗」來貶低台灣，破壞國際外交。

六月初才爆出黃昭順特權打疫苗事件後，陳其邁曾撂重話，「若在高雄市用特權插隊，絕對用最嚴重的傳染病防治法送辦。」前天又爆出張顯耀比黃昭順還早就在義大醫院打完疫苗，張顯耀和義大醫院都被開罰。

陳其邁：特權插隊 就是處罰

陳其邁表示，疫苗輪誰就去打，沒輪到就不應該有特權或插隊，依風險規劃是社會起碼的公平正義，違反規定就是開罰沒有例外。

對於黃昭順與張顯耀的特權疑慮，衛生局簡任技正潘炤穎說，兩起事件本質不同，黃昭順是符合資格但在不同區域接種。張顯耀部分，義大醫院說他是義联集團員工，擔任兩岸事務的主任委員，負責義大醫療體系的物資調度及疫苗採購小組，但醫院無法提出證明文件，雖有名冊，但列冊人員與實際人員不同，因此以違反傳染病防治法開罰。

義大醫院指出，張顯耀為協力廠商之一，協助採購防疫物資、設備和疫苗等事宜，需頻繁進出醫院，也屬密切接觸醫院醫療人員，故列為醫療院所高風險非醫事人員類別施打疫苗。對於遭裁罰卅萬元，義大醫院不願評論。

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