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    飛特立航空疫苗造冊 被爆主管家人也入列

    飛特立航空被爆非員工都列入疫苗施打名冊，民航局已著手調查。（資料照，飛特立提供）

    飛特立航空被爆非員工都列入疫苗施打名冊，民航局已著手調查。（資料照，飛特立提供）

    2021/06/27 05:30

    被檢舉五成非正式員工

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著近期疫苗較大量施打，特權事件也頻傳。交通部民用航空局前日接獲檢舉，指飛特立航空施打疫苗名冊造假，約五成都非正式員工，民航局長林國顯表示，現正調查當中，已請飛特立檢附佐證資料，包含員工證、擔任工作職位、實際工作內容等，若確認業者提報名冊不實，將依法開罰。

    民航局：若不實將開罰

    中央流行疫情指揮中心日前配發給國籍航空第一線人員五千劑疫苗、機場第一線人員五千劑疫苗施打，都已陸續施打；不過傳出飛特立航空造冊時，約五成非正式員工，甚至還有主管的家人、客戶都在施打名冊中。

    林國顯表示，各公司造冊時只有基本文字資料，很難判斷這些人是否在優先順序施打類別當中；接獲檢舉後，隨即著手調查並請飛特立航空提出證明。

    民航局指出，若確認業者提報名冊有不實情況，會參考各縣市政府、指揮中心裁罰案例，並可依違反傳染病防治法移請主管機關開罰，有違反其他法令部分，也會移送檢方偵辦。

    飛特立：已提佐證資料

    飛特立航空總經理呂永南表示，公司疫苗造冊名單都依照規定，昨晚就將佐證資料提供給民航局。至於外傳主管女兒也被列入，呂永南說，她是公司工讀生，從去年十二月至今，放假時都會到公司實習，主要負責櫃台及部分空服業務，是第一線工作人員。

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