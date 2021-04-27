三中案檢方出招傳馬作證 法界：馬若迴避 恐影響法官心證

前總統馬英九為三中案出庭。（資料照）

2021/04/27 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地院審理三中案近三年，檢方發動突襲，向法院聲請以證人身分傳喚前總統馬英九；法界認為，檢方目的就是要讓馬無可迴避，就錄音的疑點一次正面說清楚。

盼逼馬說出真話

律師孫瑞蓮認為，通常將被告轉換為證人的訊問手段，較常發生於檢方偵查階段，目的就是利用證人在偵查庭或法庭上的說詞真假，會受到可處七年以下徒刑的偽證罪牽制，藉此讓被告說實話；不過此案牽連到馬英九，檢方此舉不排除是利用法庭公開審理、有諸多媒體或民眾在場旁聽，形塑出逼馬說真話的環境。

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孫瑞蓮表示，馬英九為此案的被告，以證人身分出庭時，若被問到可能使自己面臨刑事訴追的問題，馬可以選擇說明，也可以選擇不說；不過若檢方提問被馬拒絕證言，難免會影響到法官的心證。

律師翁偉倫說，馬英九身為被告之一，檢方若傳喚馬作證，馬就其自身可能涉及的案件細節，雖然可以行使緘默，但對於同案張哲琛、汪海清等被告涉案情節，馬就有作證的義務；倘若馬就張、汪二人所涉案情作證的內容，使檢方找到著力點，馬英九後續的官司就可能較為不利。

他指出，從審判心理學來看，馬若被檢方當庭問到涉及自身的敏感案情時，當然可以選擇不回答，但此舉可能會影響到法官對相關事實的心證。

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