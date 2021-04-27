為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    三中案檢方出招傳馬作證 法界：馬若迴避 恐影響法官心證

    前總統馬英九為三中案出庭。（資料照）

    前總統馬英九為三中案出庭。（資料照）

    2021/04/27 05:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北地院審理三中案近三年，檢方發動突襲，向法院聲請以證人身分傳喚前總統馬英九；法界認為，檢方目的就是要讓馬無可迴避，就錄音的疑點一次正面說清楚。

    盼逼馬說出真話

    律師孫瑞蓮認為，通常將被告轉換為證人的訊問手段，較常發生於檢方偵查階段，目的就是利用證人在偵查庭或法庭上的說詞真假，會受到可處七年以下徒刑的偽證罪牽制，藉此讓被告說實話；不過此案牽連到馬英九，檢方此舉不排除是利用法庭公開審理、有諸多媒體或民眾在場旁聽，形塑出逼馬說真話的環境。

    孫瑞蓮表示，馬英九為此案的被告，以證人身分出庭時，若被問到可能使自己面臨刑事訴追的問題，馬可以選擇說明，也可以選擇不說；不過若檢方提問被馬拒絕證言，難免會影響到法官的心證。

    律師翁偉倫說，馬英九身為被告之一，檢方若傳喚馬作證，馬就其自身可能涉及的案件細節，雖然可以行使緘默，但對於同案張哲琛、汪海清等被告涉案情節，馬就有作證的義務；倘若馬就張、汪二人所涉案情作證的內容，使檢方找到著力點，馬英九後續的官司就可能較為不利。

    他指出，從審判心理學來看，馬若被檢方當庭問到涉及自身的敏感案情時，當然可以選擇不回答，但此舉可能會影響到法官對相關事實的心證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門
    共機襲擾高度創新低「30公尺」 可能針對西南空域找雷達死角
    2021/04/26 10:16

    共機襲擾高度創新低「30公尺」 可能針對西南空域找雷達死角

    代理仁愛鄉長人選 鄉親赴縣府：盼派有經驗具原民身份
    2021/04/26 11:04

    代理仁愛鄉長人選 鄉親赴縣府：盼派有經驗具原民身份

    穿西裝淋雨照片引熱議 陳其邁：去證婚，也希望大雨大雨一直下
    2021/04/26 11:20

    穿西裝淋雨照片引熱議 陳其邁：去證婚，也希望大雨大雨一直下

    立院週四審查跟騷法 民團提刪「與性別有關」定義等7訴求
    2021/04/26 11:27

    立院週四審查跟騷法 民團提刪「與性別有關」定義等7訴求

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播