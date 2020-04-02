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台灣人的善念

武漢肺炎肆虐全球 我啟動第一波國際人道援助 。（資料照）

武漢肺炎肆虐全球 我啟動第一波國際人道援助 。（資料照）

2020-04-02 05:30:00

記者蘇永耀／特稿

武漢肺炎殃及全球，在各國最需要互相幫忙的時刻，台灣在疫情防治以及醫療物資等都維持穩定的情況，可以展現更大的國際援助量能，協助各國防疫，過去無論在中國的汶川大地震，還是日本的三一一大地震，都可以看到台灣人發揮人溺己溺的精神，展現無私的大愛，這次面對更嚴峻的疫情風暴，台灣人的善念應更大發揮。

蔡英文總統昨天宣布台灣將捐助一千萬片口罩，這是國家領導人代表台灣展現的一種善念，也是台灣初期提供國際社會的捐助，未來應該還可以加大捐助的能量，這是防疫外交，更是國際道義。如同蔡總統所說，台灣已是全球第二大口罩生產國，可以充分供應國內的需求，未來台灣的口罩產能還會增加。

台灣人過往不僅對於國際上發生的重大災難勇於捐輸，對於各項公益團體和宗教事業也是助人為樂。蔡總統做捐助口罩的宣布後，受到國際社會的肯定，但國內卻有少數人對此提出怨言，並以排隊領取口罩等枝節做為理由，這在防疫的當口，實在都不算是正當的理由。

歐美等國家此時亟需口罩，就是因為疫情正邁向高峰期，整體醫療能量暫時無法跟上，援助講求時效，政府宣布的一千萬片口罩，分配給美歐等十二國，加上邦交國，數量恐還遠遠不足。國家交往如同人與人關係，在最需要時「大力」相扶，必然有感。等到對方也開始大量生產口罩，屆時即便供應更大的數量，就已不是最需要的。

台灣的口罩供應將邁向實名制3.0，數量基本上是充沛的。以二千三百萬人來說，就算台灣捐助國際社會五千萬個口罩，充其量也不過一人捐助兩個口罩，這是非常微小的付出，但在疫情危急之際，卻是很巨大的力量。

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