我啟動第一波國際人道援助》 台灣真朋友！國際讚聲連連

武漢肺炎肆虐全球 我啟動第一波國際人道援助 。（資料照）

2020-04-02 05:30:00

〔編譯陳成良、記者鍾麗華／綜合報導〕在中國企圖以有瑕疵的醫療物資，「洗白」國際社會對其隱瞞疫情的負面印象之際，台灣宣布捐贈一千萬片口罩協助重疫國醫護人員抗疫，在國際間傳為美談。英國金融時報指出，台灣捐贈歐盟的口罩數量，可能超過北京三月允諾捐給布魯塞爾的兩百二十萬片，此舉雖可能激怒中國，但也凸顯台灣雖然被排除在世界衛生組織之外，依然試圖運用成功的防疫經驗與各國建立合作關係。

報導指出，台灣與美國在台協會日前簽訂共同抗疫的合作協議，遭中國批評是「以疫謀獨的政治陰謀」。一名歐盟官員談到台灣捐贈口罩時表示，「我們樂見團結」，但坦承此舉恐牽動中國敏感神經。

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中國外交部發言人華春瑩昨在例行記者會，果然就對台灣捐贈口罩一事回應說，如果有人想藉疫情搞政治操弄，可得先自省自重。

面對媒體提問，華春瑩先是反問，「我好像記得在中國疫情剛剛發生的時候，台灣當局是不是有人發布公告說不允許口罩出口？」

中國嗆台勿搞政治操弄

華春瑩指出，現在美國國內疫情形勢十分嚴峻，中國很多省市、企業也努力積極自發地向美國人民提供力所能及的幫助，如果台灣願意提供幫助，大家都樂見其成。但她隨後又聲稱，「如果島內個別人想就疫情搞政治操弄，那他們可能就得要自省自重了」。

此外，捷克首都布拉格市長賀瑞普一日也透過「臉書」發文，盛讚台灣是「真朋友」，指出台灣送出廿五台呼吸器給捷克，其中有九台來到布拉格；中國雖然也送出醫療器材給捷克，卻是要「收費」，台灣則是實實在在的「捐贈」。

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