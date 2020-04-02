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首頁　>　政治

疑淪北京傀儡 助隱瞞疫情 美參議員籲調查世衛

共和黨參議員史考特（Rick Scott）。（彭博）

共和黨參議員史考特（Rick Scott）。（彭博）

2020-04-02 05:30:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎疫情爆發，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞的防疫作法引發爭議。美國共和黨聯邦參議員史考特（Rick Scott）三月卅一日呼籲，對世衛協助中國隱瞞武肺疫情關鍵訊息的角色展開調查，並重新檢討美國是否應該持續每年為WHO支付高額經費。

重新檢討是否該續付高額經費

《國會山莊報》（The Hill）報導，史考特在聲明中列舉多項事件，懷疑WHO已淪為北京當局的傀儡，包括持續稱讚中國因應武肺疫情的表現和透明度，即使中國官員注意到其應對疫情的問題，WHO仍予以讚美。

史考特強調，WHO的使命是向全球提供公共衛生資訊，俾便各國做出保護公民安全的最佳決定，但在武漢肺炎問題上，世衛並未向外界傳遞適當資訊，「他們必須為自己傳遞不實訊息、協助共產中國掩蓋全球流行病方面所扮演的角色負責。」

史考特說，美國國會應該舉行聽證會，同時展開全面調查，審視美國納稅人是否應該繼續每年花費數百萬美元，資助一個蓄意學舌中共宣傳的組織。

史考特上月曾撰文批評，中國面對武漢肺炎的作為是「不可信的」，也引發中共黨媒《環球時報》反駁。對此，史考特回酸，「看來我傷害到中共脆弱的心靈」。他隨後更致函世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass），呼籲世銀停止貸款給中國。

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