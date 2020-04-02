歐洲首國！ 台捷攜手抗疫

捷克科學院也來跟中研院洽談合作事宜。（取自中研院臉書）

2020-04-02 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣抗疫外交突破新頁，繼與美國簽署「防疫夥伴關係聯合聲明」、歐盟、捷克和加拿大等國與中研院洽談合作後，捷克昨也與台灣共同發表「台捷抗疫合作聯合聲明」。捷克科學院日前已與中研院洽談合作事宜，此聲明則是台灣與歐洲國家對抗武漢肺炎所簽署的第一個合作架構，展現台灣醫衛實力與貢獻國際期盼。

我駐捷克代表柯良叡與捷克駐台代表Patrick Rumlar昨共同發表「台捷抗疫合作聯合聲明」。

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發表合作聯合聲明

根據聲明內容，台灣與捷克雙方機構將協調並分享最佳實踐和合作，夥伴關係合作架構為多面向合作，包括研發快篩檢驗試劑、疫苗的研究與生產、藥物的研究與生產、醫療器械技術研究與轉讓、案例旅遊史及後續追蹤、交流最佳實踐和技術、指定的訊息共享窗口、醫療用品和設備的合作與交流。

我駐捷克代表處表示，這是台灣與歐洲國家對抗武漢肺炎簽署的第一個合作架構，展現台灣醫衛實力獲國際認同。聯合聲明有利兩國在既有良好合作基礎上，針對流行疾病共同研擬因應對策，期能為世界公衛帶來正面影響及貢獻，與國際社會齊力解決全球健康問題，維護全人類的醫衛安全。

蔡英文總統昨宣布台灣將捐贈一千萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員後，外交部持續評估疫情發展與我國防疫能量，規劃接下來的援助，包括新南向國家等；另也將與歐盟或個別歐洲國家諮商，建立防疫物資互補供應鏈等互惠合作架構。

除了物資援之外，台灣近期與美國建立防疫夥伴架構；與歐盟、捷克和加拿大進行會談或視訊會議，研討快篩、試劑及疫苗等生技合作方向；與澳洲建立不織布材料與酒精原料的防疫物資互惠。

政府間合作之外，外交部表示，台灣並透過連結企業、民間團體和NGO等網絡馳援國際，例如我國天主教團體關注義大利疫情，近日募集護目鏡、醫療防護帽、防護面罩、氣管導管及抽痰包等防疫物資，透過教廷駐台大使館轉交義大利。

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