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追趕中俄 美成功試射高超音速飛彈

五角大廈二十日宣布，十九日已從夏威夷考艾島的「太平洋飛彈試射場」，成功試射一枚無彈頭的高超音速飛彈原型彈。圖為美國海軍發布的試射現場照片。（法新社）

五角大廈二十日宣布，十九日已從夏威夷考艾島的「太平洋飛彈試射場」，成功試射一枚無彈頭的高超音速飛彈原型彈。圖為美國海軍發布的試射現場照片。（法新社）

2020-03-22 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕五角大廈二十日宣布，美國陸、海軍十九日已從夏威夷考艾島「太平洋飛彈試射場」（ＰＭＲＦ），成功試射一枚無彈頭的高超音速飛彈之原型彈。上次試射是二○一七年十月，美國之音（ＶＯＡ）報導，在研發高超音速飛彈的競賽中，美方已加快腳步，全力趕上兩個對手—莫斯科和北京。

C-HGB武器 逾五倍音速飛行

在測試中，美軍通用的高超音速滑翔體「C-HGB武器」，以逾五倍音速（五馬赫，約時速六一二五公里）成功飛到一個指定的彈著點。二○一七年這兩個軍種首次實施的高超音速飛彈原型彈之飛行試驗中，該原型彈證明它可以高超音速滑翔到一個標靶的方向。C-HGB武器的設計，是從一枚飛彈上射出，陸、空或海基均可。

美國海軍中將沃爾夫（Johnny Wolfe）聲明，今天驗證了我們的設計，現在準備好朝下個階段前進，即部署一款高超音速打擊武器。五角大廈亦表示，高超音速武器的投射，乃本部的最高技術研究與工程優先要務。

能搭載核彈頭 盼三年內服役

美國國防部二○二一年會計年度預算案中，高超音速計畫部分編列了卅二億美元（約九七六億台幣），高於二○年會計年度的廿六億美元（約七九三億台幣）。旨在二三年之前，擁有可部署的高超音速軍事力量，儘管目標恐難以達成。該計畫的助理主任懷特（Mike White）說，十九日測試的C-HGB武器，現在準備好移交給陸海軍進行武器系統研發。

高超音速武器能將「飛彈戰」提升到嶄新且令人驚恐的程度，尤其是搭載核彈頭的高超音速飛彈。高超音速武器能在低高度下，以比彈道飛彈及巡弋飛彈快很多的速度飛行，途中還能變換方向，不像沿著可預測的弧形彈道行進之傳統飛彈，這使追蹤和攔截的難度很高。

即使只搭載傳統彈頭，分析家仍視高超音速飛彈會升高衝突危險，因為一方發射高超音速飛彈時，另一方也許不清楚其攜帶了哪種彈頭。法新社報導，五角大廈亦承認，由於各國難以建構防禦高超音速飛彈的系統，因此這種飛彈恐提高爆發核子衝突的風險，並加速強權間的軍備競賽。

俄國去年十二月宣布，其高超音速飛彈「先鋒」（Avangard）已服役，號稱是全球第一個部署這種武器的國家。俄國官員宣稱，先鋒在測試時，飛行速度曾高達廿七馬赫（約時速三‧三萬公里）。中國也正投注巨資進行研發，去年十月一日其紀念建政七十週年舉行的大閱兵上，就展示了「東風十七」（DF-17）高超音速飛彈。

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