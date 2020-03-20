中科院涉密人員赴中 國防部允究責

民進黨立委趙天麟昨表示，中科院人員出境審查層級應提升至國防部聯席會，而非中科院逕自辦理。國防部長嚴德發昨認同趙所言，並允諾持續檢討、究責。（記者方賓照攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕民進黨立委趙天麟昨指出，中科院二名人員去年十月赴中國旅遊並返國，卻在安全查核尚未完成之時接下機密工作，恐衍生安全疑慮，他要求中科院人員出境審查層級應提升至國防部聯席會，而非中科院逕自辦理。國防部長嚴德發昨認同趙所言，並允諾持續檢討、究責。

嚴德發：境管規範比照國防部修法 政院核定中

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立法院外交及國防委員會去年十月作出決議，要求國防部加強中科院人員境管措施，並建議研修涉密人員在香港、澳門轉機的規範。

趙天麟昨在立法院外交及國防委員會質詢表示，縱使國軍允諾會依照立法院決議修訂法令，但他透過移民署了解，去年十月至今，有十名中科院涉密人員過境香港，另有二名非涉密人員跟團赴中國福建、貴陽旅遊，回國後則立即被列管、接密。

根據趙天麟辦公室提供的資料顯示，二名赴中國旅遊的中科院人員，分別為電子所的范姓男子、產品整合資源計畫的薛姓女子。范男去年十月十三日返國，十月十八日即列密境管；薛女在去年十月十七日返國後，十月十八日隨即列密境管。

趙天麟表示，他無法理解的是，這二名中科院人員接密在即，為何還要讓他們去中國？且范男的安全調查在去年十二月中告一段落，國防部軍備局、政戰局直至去年十二月底，還在做薛女的查核，皆在列管、接密時序之後。

趙天麟表示，上述案例恐顯示中科院核密工作已完全破功。他主張，只要中科院涉密人員過境中、港、澳，就應比照現役軍人，由國防部聯席會審查，而非由中科院自行把關。

嚴德發答詢表示，中科院正比照國防部境管規範修法，由行政院核定中，相關作為將納入「中科院設置條例」規範。對於趙天麟所提審查機制，將會重新納入檢討，提高層級由國防部機制控管。相關疏失將逐一檢討查核，該究責就究責。

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