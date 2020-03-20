新聞透視》共產黨內訌

針對習近平刻意連續對台找碴，未來是否會為了轉移國內壓力，而採取任何的妄動？台灣一定也要「超前部署」，做好最萬全的防衛，相信國防部不會等閒視之。（路透檔案照）

2020-03-20 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

如何描述中國政府的抗疫篇章？中共統治階級向世界示範的，基本上是兩個：「維穩」和「外宣」。前者是對其國內升高鎮壓與言論自由，後者則是以假訊息對國外進行鋪天蓋地的轟炸。如果翻開歐洲近代的歷史，這是非常典型納粹的手法。

習近平竟然師法希特勒，共產黨內部不是沒有不同的意見。例如前幾天的「中國青年報」，這是以共青團為背景的刊物，罕見登出一篇文章，大意是對中國內部網路上充斥將各國抗疫妖魔化的內容，提出不假辭色的批判，他們認為這種做法「下作」，最壞的結果會扭曲中國人民的世界觀。文中還呼籲中國相關媒體應該「堂堂正正地去報導」，而不是某些自媒體那樣「猥瑣地當段子調侃」。表面上批判的是自媒體，大家都認為這是「指桑罵槐」，因為誰都知道這股風向是新華社、人民日報領頭帶起的。

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新華社與人民日報這類為專制者服務的機構，當然很難是自走砲，它們必須服膺共產黨的宣傳指令；不僅如此，在中國嚴密的網管監控下，自媒體能夠傳播，基本上也要符合政策框架。最近網路上流傳一份中共內部的「自媒體公眾號網評員宣傳手策」，以問答的方式，教戰對美文攻，引人矚目。

例如，若美國死亡數較少，就強調其死亡率；若死亡率也降低了，就說美國政府隱瞞資料，把新冠肺炎死亡數統計為流感死亡數；若美國最終各方面都不高，就宣傳是中國做出了巨大的犧牲，保護了世界。這些脈絡，像不像日來中國官媒同一套的邏輯？因此，這整個結構，就是共產黨的骨幹手腳與外圍扈從。

中國青年報朝著自媒體舞劍，理當是意在「沛公」。這事，若與中國內部不斷傳出若干元老、派系對習近平的治鄂手段有著不小異音，合起來看，似可推估：自香港反送中到武漢隱匿疫情造成失控，這一路下來，習近平的統治威權是受創不小，共產黨的矛盾業已公開化。

儘管共青團機關報已經公然叫板，但是習中央的傳聲筒沒打算閉嘴，昨天新華社針對台美兩國發表共同抗疫的聯合聲明，又開始喳呼了，直指「民進黨當局」仇中媚美，造成台灣防疫破口。完全無視：民進黨政府的疾管署早在一月就主動與中國聯繫，並赴武漢去舉行專家會議，何仇之有？但中國後續有何合作倡議？不打擊就已阿彌陀佛。同時，台美疫苗合作早就在進行，美國之所以要這麼高調，不給北京面子，與中國誣指「病毒發源美國」脫不了關係，不直接對著老美，自作孽也不檢討，就會欺凌台灣，實在太沒出息。

講到因疫生仇的問題，中國內部的情況更值得中共喉舌優先注意。昨天湖北新任省委書記應勇，送出六百名荊州工人回廣東去復工，行前他以「請求」的字眼，公開拜託中國各地與社會「善待湖北人民」，可以想像中國人歧視湖北人的情況有多沉重。這種實事不去關懷，竟有空暇在台海興風作浪，難怪會發生前述「黨內互打」的異象。

不過，針對習近平刻意連續對台找碴，未來是否會為了轉移國內壓力，而採取任何的妄動？台灣一定也要「超前部署」，做好最萬全的防衛，相信國防部不會等閒視之。

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