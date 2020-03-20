4共艦編隊 前天航經台灣東部

根據日本防衛省資訊，有四艘中共軍艦前天上午行經台灣東部外海，分別為一艘「○五二Ｄ」驅逐艦「西寧號」、二艘「○五四Ａ」護衛艦「濰坊號」、「安陽號」、一艘「九○三」綜合補給艦「可可西里湖號」。（圖取自「日本防衛省統合幕僚監部」）

2020-03-20 05:30:00

戰機騷擾後 又派艦隊繞台

〔記者涂鉅旻／台北報導〕全球正全力嚴防武漢肺炎，中國軍事活動不曾停歇。日本防衛省統合幕僚監部昨日公布資料指出，有四艘中共軍艦前天上午行經台灣東部外海，隨後自宮古海峽向北航行；我國國防部表示，對於我國周遭海空域狀況，皆能依照聯合情監偵充分掌握，民眾可以放心。

日本防衛省公佈資料顯示，日本航空自衛隊P-3C反潛機前天上午十點左右，在宮古島東南方八十公里處掌握中國艦隊行蹤，中國艦隊隨後自沖繩與宮古島之間的宮古海峽向北航行，並進入東海。在此之前，據了解，中國艦隊曾通過我國東部外圍海域。

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根據日本防衛省資訊，中國四艘軍艦編隊之中，有三艘作戰艦，分別為一艘「○五二Ｄ」驅逐艦「西寧號」、二艘「○五四Ａ」護衛艦「濰坊號」、「安陽號」。另一艘屬於輔助艦艇，為「九○三」綜合補給艦「可可西里湖號」。

這也是日本防衛省今年首次公布中國軍艦動態，在此之前，日本防衛省曾在今年一月廿日、二月九日發布中國軍機行蹤。

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